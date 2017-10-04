Среда, 4 октября 2017

В центре Киева вандал попытался разрушить мемориал героям Небесной сотни, сообщает Украинская правда. Он опрокинул и разбил плиты с именами погибших в феврале 2014 года.

Полицейские задержали преступника на месте происшествия, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало. “Злоумышленника задержали. Сейчас его доставили в одно из райуправлений полиции. По предварительной информации, он является уроженцем Луганска, в последнее время проживал в Севастополе. Сегодня утром прибыл из Крыма в Киев. Сейчас с ним общаются правоохранители и выясняют мотивы его поступка” – сказал Тракало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Небесной сотней на Украине называют участников Революции достоинства, погибших от рук силовиков. Всего за время протестов в стране были убиты свыше 100 демонстрантов. Особенно кровопролитными были столкновения 18-20 февраля, в последние дни режима Виктора Януковича, которые произошли как раз на резко поднимающемся в гору участке Институтской от площади Независимости до Ольгинской.

После победы революции на этом участке был сложен из брусчатки памятник Небесной сотне. 30 марта там же освятили часовню в память погибших.

В ноябре 2014 года Киевская городская рада по предложению мэра Виталия Кличко переименовала часть Институтской улицы от площади Независимости до улицы Ольгинской в аллею Героев Небесной сотни. Проект переименования полностью поддержал 61 процент киевлян, тогда как против высказались 39.