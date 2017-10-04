Среда, 4 октября 2017

Судья Краснодарского крайсуда Валерий Шелудько без объяснения причин отложил на 16 октября апелляцию сочинского черкесского активиста Руслана Гвашева на неправосудное решение о штрафе, несмотря на то что Гвашев с 11 сентября продолжает голодовку против этого решения, а 29-го числа у него вследствие голодовки случился инсульт. Такую информацию сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на Марину Дубровину, адвоката активиста.

“В суде никто не дает никаких внятных объяснений о том, почему заседание было перенесено без уведомления”, – заметила юрист.

Слушания были назначены на 15 часов четверга. У входа в здание суда собрались по меньшей мере десятки черкесских активистов.

Однако в карточке дела на сайте суда значится, что заседание начнется 16-го числа в 12:30. Информация о том, что слушания планировались 5 октября, с сайта вовсе удалена.

При этом данные в карточке изменены еще накануне. Одновременно в соцсетях появилось факсимиле письма за подписью судьи Шелудько на имя Гвашева и начальника сочинского ОП “Лазаревский” Юрия Поливоды. В бумаге, датированной еще 25 сентября, говорилось, что на сайте суда была допущена ошибка и в действительности слушания назначены на 16-е число.

Тогда Дубровина позвонила в суд, и ее заверили, что рассмотрение апелляции должно состояться 5 октября.

Несмотря на состояние здоровья, 67-летний Гвашев изъявил желание лично участвовать в слушаниях. В среду фельдшера скорой помощи, которую активист не вызывал, вломившись в его дом вместе с полицейским, пытались насильно забрать голодающего в больницу. Они удалились, после того как жена активиста Наталья Гвашева подписала официальный отказ от госпитализации. Полицейский не представился и удостоверение не предъявил.

Между тем власти не признанной мировым сообществом Абхазии вечером в среду прислали активисту машину скорой для доставки его из Сочи на суд в Краснодар, а затем обратно. Гвашев в 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазской войне на стороне сепаратистов. Он имеет звание полковника абхазской армии и награжден медалью “За отвагу”.

Около полуночи некий молодой человек подъехал к дому активиста, сделал несколько снимков скорой и удалился. “Я думаю, что они хотят знать, на какой машине я поеду, чтобы чинить мне препятствия по пути”, – заметил в этой связи Гвашев.

Действительно, незадолго до 10 утра в четверг на посту ДПС при выезде из Сочи около 30 полицейских и неизвестных в гражданском остановили скорую с активистом. Также были остановлены и машины черкесских активистов, сопровождавших своего товарища.

Машины удерживали три часа. Гаишники, ознакомившись с письменным разрешением абхазского минздрава на транспортировку Гвашева, заявили, что этот документ их не устраивает и машину будут изымать. Активист, лежавший в скорой, лично связывался с Абхазией.

Между тем незнакомцы в гражданском настаивали, чтобы Гвашев пересел в их машину, для того чтобы они отвезли его в больницу.

Адвокат Дубровина в комментарии “Кавказскому узлу” отметила, что “такая практика распространена”. На случай, если силовики сорвут поездку, добавила адвокат, у нее имеется составленное загодя ходатайство активиста о проведении слушаний без его участия.

В итоге сочинская полиция разрешила машине Гвашева продолжить путь. Однако в Туапсе и скорую, и сопровождающие автомобили вновь остановили. Таким образом, прибыть в суд к 15 часам активист уже не успевал.

Гвашев протестует против решения о штрафе за проведение молебна 21 мая в День памяти адыгов, а также в целом против несправедливостей, совершаемых властями в отношении его народа.

Традиционный ежегодный молебен прошел у священного для адыгов Тюльпанового дерева в поселке Головинка (Шэхап). Он собрал около 300 человек из разных городов России. Гвашев прочел дуа (молитва в свободной форме) на адыгском языке и произнес небольшую речь.

Полицейские и оперативники ФСБ, наблюдавшие за собранием, не предъявили активисту никаких претензий. Однако 10 дней спустя, 31 мая, Гвашеву сообщили, что на него оформлен протокол. 2 июня Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей.

2 августа Краснодарский крайсуд отменил постановление о штрафе из-за множественных нарушений и вернул протокол на повторное рассмотрение. Активист лично явился на слушания, несмотря на то что в июле перенес инфаркт и операцию на сердце. Тем не менее 30 августа Лазаревский райсуд вновь оштрафовал Гвашева на ту же сумму, несмотря на то что участковый из Головинки, сфабриковавший протокол на активиста, признался, что правонарушения привлекаемый не совершал, а оформить протокол ему приказали начальник и куратор из ФСБ.

После инсульта Гвашев перестал вставать с постели и разговаривать; с родственниками он общался посредством записок. В начале нынешней недели кардиолог, живущий в одном с активистом ауле Большой Кичмай в черте Сочи, заметил, что промедление с лечением может повлечь тяжелые расстройства психики, речи и движения. Между тем Гвашев еще с 14 сентября отказался не только от еды, но и от лекарств.

В среду, однако, сообщалось о некотором улучшении самочувствия голодающего. В тот день его посетили представители муфтията Адыгеи и Кубани. Гвашев сумел сначала сесть, а потом и встать и около двух часов беседовал с гостями.

Между тем 21 сентября мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил о намерении застроить участок вокруг Тюльпанового дерева. У Гвашева это вызвало возмущение. “Мало того что туристы и так вольно себя ведут под Тюльпановым деревом, где похоронены убиенные младенцы! – заметил активист. – Под это дерево согнали 36 тысяч черкесов из 74 аулов и уничтожили”.