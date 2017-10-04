Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, который “в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром”. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки, в 1960-м его семья переехала в Великобританию. Первые рассказы писателя были опубликованы в 1981 году.
В 1989 году был опубликован третий роман Исигуро, “Остаток дня”. Это монолог-воспоминание пожилого английского дворецкого. Роман был удостоен Букеровской премии, причем жюри объявило его победителем единогласно. Исигуро – член Королевского литературного общества.
Произведения Исигуро переведены более чем на 30 языков мира, в том числе и на русский – романы “Остаток дня”, “Когда мы были сиротами”, “Не отпускай меня”, “Там, где в дымке холмы”.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал американский поэт и певец Боб Дилан. Премию вручили с формулировкой “за создание новых средств поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции”. Нобелевская премия 2015 года была присуждена писательнице из Белоруссии Светлане Алексиевич “за ее многоголосное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время”.
В этом году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма. Обладателями премии по физике стали американцы Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за обнаружение гравитационных волн, предсказанных Альбертом Эйнштейном более 100 лет назад. Награду в области химии получили швейцарец Жак Дюбоше, немец Йоахим Франк и шотландец Ричард Хендерсон с формулировкой “за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе”.