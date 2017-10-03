Вторник, 3 октября 2017

Мировая судья 387-го участка Басманного района Москвы Наталия Чуканова вернула в столичную прокуратуру дела по статье 20.33 КоАП (нарушение законодательства о “нежелательных” организациях), возбужденные против информационно-аналитического центра “Сова” и его директора Александра Верховского. Сообщения о решениях, вынесенных еще 15 сентября, появилось в четверг на сайте центра.

Причиной стали недочеты в оформлении дел. В постановлениях о прокуратуры о возбуждении административных дел не указывалось, что действия, вменяемые “Сове” и Верховскому, не содержат признаков уголовного преступления, хотя такие указания были необходимы. Кроме того, не была описана объективная сторона “правонарушения” – чиновники не указали дату, время и место совершения вменяемых “Сове” и ее директору деяний.

О делах против “Совы” и Верховского стало известно 7 сентября. Центру грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а его директору – от 20 до 50 тысяч.

Претензии чиновников вызвало присутствие в разделе “О нас” на сайте “Совы” ссылок на интернет-ресурсы Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED) и института “Открытое общество” (Фонда Сороса), которые ранее в разное время были включены в список “нежелательных” организаций. Ссылки на эти сайты были приведены, поскольку NED и Фонд Сороса ранее выделяли средства “Сове”; на той же странице помещены ссылки на ресурсы и других бывших и нынешних партнеров центра.

Как следовало из сообщения “Совы”, ее и Верховского обвиняют в нарушении подпункта 3 пункта 3 части 3.1 “закона подлецов”. Эта норма запрещает распространять информационные материалы “нежелательных” организаций.

Верховский и представляющий интересы центра адвокат “Общественного вердикта” Алексей Лаптев во время визита в прокуратуру указали, что прямого запрета публиковать ссылки на сайты “нежелательных” НПО названное положение закона не содержит, а следовательно, привлечение к ответственности за такие публикации неправомерно. Однако чиновники эти аргументы не приняли.

Возбуждение административных дел “Сова” расценила “одновременно как форму давления и как явно расширительное толкование законодательства, касающегося распространения информации”.

Однако после возбуждения дел “Сова”, подчеркнув, что считает “проставление ссылок на их (доноров. – Ред.) сайты… простым следованием сетевому этикету”, ссылки на ресурсы NED и Фонда Сороса все же удалила.

Как отмечалось, случай с “Совой” – как минимум второй прецедент подобного рода. 25 апреля 2016 года мировая судья 27-го участка Ленинского района Самары Галина Широбокова оштрафовала некоммерческое партнерство “Региональный центр инноваций” на 50 тысяч рублей за публикацию на его сайте ссылки на интернет-ресурс Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию, также включенного в список “нежелательных” НПО. Судья Ленинского райсуда Алевтина Семыкина отклонила апелляционную, а и.о. председателя Самарского облсуда Сергей Шкуров – надзорную жалобу на это решение.