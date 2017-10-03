Вторник, 3 октября 2017

В Ростове-на-Дону прокуратура направила в суд дело четырех местных жителей, обвиняемых в нападении на журналиста “Кавказского узла” Владислава Рязанцева. Об этом во вторник сообщил региональный главк СКР, не называя имен обвиняемых.

Трое из четверых фигурантов, по утверждению ведомства, являются членами Misanthropic Division. Как утверждается, в прошлом году 18-летний ростовчанин, уже состоявший в этой структуре, вовлек в нее еще двух человек.

Таким образом, в зависимости от вменяемой роли фигурантам инкриминированы статья 116 (побои; до 2 лет колонии), часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации; от 2 до 6 лет) и часть 1.1 этой же статьи (вовлечение в деятельность такой организации; от 4 до 8 лет).

Как передают в среду коллеги Рязанцева, сам он работой следствия не удовлетворен. Во-первых, в публикации СКР журналист назван не только штатным сотрудником “Кавказского узла”, но также лидером Левого блока. Между тем сам Рязанцев настаивает, что уже несколько лет не занимается политическим активизмом. В то же время незадолго до нападения ему поступали звонки и эсэмэски с угрозами, о чем он упоминал еще на первом допросе в качестве потерпевшего по делу. С другой стороны, указал журналист, следователями вопрос о его участии в политических организациях “вообще не ставился”.

Во-вторых, Рязанцев выразил несогласие с квалификацией дела. Как он, так и его адвокат Алексей Меншиков из организации “Правовая инициатива” настаивали на замене статьи 116 в обвинении частью 3 статьи 144 УК (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия), предусматривающей до 6 лет колонии. Один из фигурантов в своих показаниях называл причиной нападения, в частности, то, что “на “Кавказском узле” распространяются искаженные сведения о националистических движениях”, пояснил Рязанцев. Однако обвинение переквалифицировано не было.

26-летний Рязанцев был избит 10 января средь бела дня на площади Советов в центре Ростова. В нападении участвовали пятеро боевиков. Ограбить журналиста не пытались. Жену Рязанцева, когда попробовала заступиться, грубо оттолкнули. Однако, когда в ситуацию вмешались прохожие, нападавшие скрылись.

Журналист получил ушиб мягких тканей головы и консолидированный перелом правой лучевой кости. Сообщалось также, что у него подозревают закрытую черепно-мозговую травму.

В тот же день русский нацист Роман Железнов (Зухель), эмигрировавший на Украину, заявил, что нападение совершено правыми. Причиной “воспитательной работы”, пояснил он, стала “активная публичная деятельность (Рязанцева. – Ред.), по мнению русских национал-социалистов, являющаяся вредоносной”. В своей публикации нацист поместил “фото наблюдения за персонажем за пару минут до встречи”.

16 января Life опубликовал два видео, на которых неизвестный заявил от лица “национал-социалистов Ростовской области”, что именно они избили журналиста. “Рязанцев является жестким пропагандистом коммунизма”, утверждалось в одном из комментариев, а “коммунистической идеологии нет места в РФ”.

О задержаниях подозреваемых по делу СМИ сообщили 10 апреля. При этом утверждалось, что по делу проходят не четверо, а пятеро граждан – столько боевиков и напали на Рязанцева в январе. Приводилось имя одного из задержанных – Руслан Павлюк; его называли лидером местной ячейки группировки.

Life тогда заявлял, будто фигуранты дела по наущению Железнова, ранее воевавшего в полку Нацгвардии Украины “Азов”, а также неких “координаторов из Нацгвардии” “планировали в майские праздники устроить акции, направленные на повреждение зданий органов власти в Ростове-на-Дону”. Таких эпизодов в нынешнем деле, однако, нет.

В июле прошлого года по делу Misanthropic Division был задержан ростовчанин Виктор Пехтерев. Одновременно в Москве схватили Кирилла Халепо, а в Архангельске – Виталия Царука. Всем троим предъявили обвинения в экстремизме, а Халепо – также в терроризме. Поводом стали исключительно публикации фигурантов в интернете. Вину все трое признали частично.

20 июня нынешнего года Московский окружной военный суд приговорил Пехтерева к 3 с половиной годам общего режима, Царука – к 3 годам 2 месяцам общего режима, а Халепо – к 3 годам колонии-поселения. 7 сентября Верховный суд подтвердил приговор.