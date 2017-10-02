Понедельник, 2 октября 2017

Савеловский суд Москвы назначил Леониду Волкову, начальнику штаба лидера Партии прогресса Алексея Навального, наказание в виде 20 суток административного ареста, сообщает Интерфакс. Волкова объявили по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митингов).

“Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста – голодовка, – написал Волков в твиттере. – Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию.

Конкурируйте идеями и встречами, а не судами и арестами”.

29 сентября в Нижнем Новгороде должен был пройти митинг Навального. Акция была согласована, однако местные власти запретили его в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний Новгород.

Сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия, однако сам был задержан. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба – Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд.

На месте сорванного митинга собралось более пятисот протестующих. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль “Позитивный Нижний”, о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги “Путин – вор!”, “Россия без Путина”, “Россия будет свободной!”.

Семеро участников акции были задержаны. В понедельник суд в Нижнем Новгороде отправил под арест двоих участников – Станислава Дмитриевского и Дмитрия Калинычев. Они получили 14 и 12 суток соответственно по статье 19.3 КоАП (неповиновении полиции). Еще один участник нижегородской акции Илья Мясковский был оштрафован на 18 тысяч рублей.

В понедельник судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал Навального на 20 суток за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде по той же части 8 статьи 20.2.

После суда Навальный выступил с видеообращением, в котором призвал выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

Штабы Навального в различных городах подают заявки на проведение пикетов. “Чтобы 7 октября у нас выдался действительно настоящий всероссийский день протеста #ЗаНавального, заявки на массовые пикеты нужно подать уже сегодня, 3 октября”, – говорится в сообщении “Команды Навального”. Активисты опубликовали шаблон заявки и призывают “всех, у кого в городе нет штаба” подать документы в местные администрации.

“Призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону”, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.