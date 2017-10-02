Понедельник, 2 октября 2017

Новый посол США в России Джон Хантсман вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

“Что же касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела”, – заявил Путин на церемонии в Кремле.

Путин также выразил Хантсману соболезнования с трагедией в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 59 человек.

Во вторник верительные грамоты российскому президенту вручили также послы Европейского Союза Маркус Эдерер, Испании Игнасио Рубио, Франции Сильви-Аньес Берманн и главы дипмиссий еще 16 государств.

Хантсман прибыл в Москву накануне. Он сменил на посту посла США Джона Теффта, занимавшего эту должность с 2014 года. Теффт покинул Россию 28 сентября.

О возможном назначении Хантсмана на должность посла в Москве сообщалось еще в марте. 19 июля президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру Хантсмана на этот пост, затем ее утвердил Сенат.

Хантсману 56 лет, он сын миллиардера Джона Хантсмана-старшего, основателя гиганта химической индустрии Huntsman Corporation. До назначения послом он возглавлял экспертно-аналитический центр Atlantic Council.

Хантсман считается сторонником жесткой линии в отношении России. В 1992-1993 годах Хантсман был послом в Сингапуре. В 2005-2009 годах он занимал пост губернатора Юты он занимал и оставил его в связи с назначением послом в Китае. В 2011 году Хантсман подал в отставку с должности посла и выдвинул свою кандидатуру для участия в президентской гонке. Однако в январе 2012-го, не добившись успеха на праймериз, он поддержал Митта Ромни, который и стал кандидатом от республиканцев.

Во время президентской кампании 2012 года Хантсман критиковал политику “перезагрузки”, проводившуюся тогда администрацией Барака Обамы. Кандидат утверждал, что в Вашингтоне “притворяются, будто бы Кремль в большей степени партнер, чем он в действительности является” и пытаются представить ситуацию таким образом, что Москва “в меньшей степени угрожает своим соседям, чем это есть на самом деле”.