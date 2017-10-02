Понедельник, 2 октября 2017

Замначальника 1-го отдела по расследованию особо важных дел самарского главка СКР подполковник юстиции Руслан Надеждин прекратил дело, возбужденное против бывшей жительницы Тольятти Любови Кузаевой, ранее возглавлявшей региональную Общину коренного русского народа. Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Тимур Мифтахутдинов, представляющий интересы активистки.

Причины вынесенного решения пока не известны: соответствующие постановления Мифтахутдинов на руки еще не получил.

56-летней Кузаевой вменялись часть 1 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды; до пяти лет колонии) и часть 1 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма путем публичного отрицания фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала; до трех лет). Обвинение активистке на момент закрытия дела предъявлено не было – она оставалась в статусе подозреваемой.

Поводом к преследованию Кузаевой послужила публикация в 2016 году во “Вконтакте” некоего видео. СКР утверждал, что ролик опубликован с нетбука активистки. Сама Кузаева это отрицала, указывая, что нетбук находился в офисе, паролем защищен не был и доступ к нему имел неограниченный круг лиц.

Росфинмониторинг включил активистку в список террористов и экстремистов.

Как передает “Медиазона”, самарскую ОКРН Кузаева возглавляла до 2015 года. В дальнейшем она переселилась в Москву и о возбуждении дела, по словам Мифтахутдинова, узнала “только из информационных источников”. Между тем из-за включения в список террористов и экстремистов карточку, на которую Кузаевой поступала пенсия, заблокировали и у активистки не было средств приехать в Самару, чтобы выяснить, в чем именно ее подозревают.

По данным “Волги ньюс”, дело против Кузаевой возбудили 28 июня. Двумя неделями раньше, 13-го числа, СКР, основываясь на материалах ФСБ, открыл еще одно дело по части 1 статьи 282 – против нынешнего лидера тольяттинского отделения ОКРН Виктора Пермякова. 21-го июня в офисе организации прошел обыск с изъятием техники и печатных материалов. Как можно предположить, именно тогда к следователям и попал нетбук Кузаевой.

Между тем в деле 64-летнего Пермякова позже появилось еще одно обвинение – по части 1 статьи 280.1 кодекса (публичные призывы к сепаратизму), предусматривающей до четырех лет колонии. 11 сентября СКР объявил об отправке дела в суд.

Общинами коренного русского народа называют региональные отделения организации “Русская Республика Русь”. Общины Щелковского района Подмосковья, а также Астраханской области ранее были объявлены экстремистскими организациями и запрещены.