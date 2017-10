Понедельник, 2 октября 2017

Официальное информагентство “Исламского государства” Amaq опубликовало видео с двумя российскими наемниками, попавшими к джихадистам в плен. Об этом сообщает мониторинговый центр SITE Intelligence Group.

Пленные сняты в похожих робах, закованными в наручники и со следами побоев. Один россиянин представляется Романом Заболотним 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет Аксайского района Ростовщины. Вместе с ним, рассказывает Заболотний, в плен попал Григорий Цуркану 1978 года рождения из Домодедовского района Подмосковья. Сам Цуркану во фрагменте записи, опубликованном в твиттере AlqalaamVID, молчит. Он побит гораздо сильнее Заболотнего.

О пленении россиян ИГ сообщило 28 сентября. Как утверждалось, они были захвачены в бою, прошедшем еще 22-го числа в деревне Эш-Шуля на западе мухафазы Дейр-эз-Зор. Еще один россиянин, заявляли исламисты, в этом бою был убит.

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km

— AlqalaamVID (@AlqalaamVID) 3 октября 2017 г.

В Москве информацию ИГ опровергали. Минобороны уверяло, что ни пленных, ни убитых среди россиян, воюющих в Сирии, в последнее время не было. Однако ведомство вело речь о кадровых военных, а не о наемниках.

Между тем агрессивный проимперский блогер El Murid опубликовал в своем ЖЖ скриншоты двух публикаций. Первая – пост в ВК-группе “Боевое братство | Домодедово”, в котором Цуркану упоминается как “участник БД (боевых действий. – Ред.) в Сирии и Югославии”. Запись датирована 16 февраля 2015 года, то есть временем до открытого вмешательства России в сирийскую войну.

Вторая публикация – опубликованная в июне прошлого года благодарность депутату Госдумы единоросу Виктору Водолацкому “за участие в польской гуманитарной миссии на Донбасс”. В ней упоминается казак подхорунжий Заболотний. “Роман Васильевич проявил преданность православной церкви и приложил максимум усилия для безопасной и адресной доставки гуманитарной помощи на склад Луганской епархии, даже в ущерб себе, но на благо поставленной перед ним задачи”, – говорится в тексте.

“Для того и нужны наемники, чтобы от них открещиваться”, – заключил El Murid.