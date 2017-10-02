Понедельник, 2 октября 2017

Молебен на заседании межфракционной группы по защите христианских ценностей. Фото: М. Абулхатин/Фотослужба ГД

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что обсудит с членами комитета возможное изменение в регламент ГД по поводу чтения молитв в начале и в конце заседания рабочих групп. Ранее в Госдуме проходило заседание межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей, в начале и по итогам которого участники хором читали молитвы. При этом данный ритуал происходит во время каждого заседания данной группы. “У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны, потому что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно. Так что здесь есть предмет для раздумий”, – заявила Савастьянова… Она уточнила, что обсудит данную ситуацию с членами комитета, чтобы понять, “есть ли предмет для обсуждения”.

РИА “Новости”

- Молись! – повторил Маттео грозно.

Запинаясь и плача, мальчик прочитал “Отче наш” и “Верую”. Отец в конце каждой молитвы твердо произносил “аминь”.

- Больше ты не знаешь молитв?

- Отец! Я знаю еще “Богородицу” и литанию, которой научила меня тетя.

- Она очень длинная… Ну все равно, читай.

Литанию мальчик договорил совсем беззвучно.

- Ты кончил?

- Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду!..

Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прицелившись, сказал:

- Да простит тебя бог!

Проспер Мериме. “Маттео Фальконе”