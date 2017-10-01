Воскресенье, 1 октября 2017

ФСБ объявила о задержании в “московском регионе” нескольких приезжих с Северного Кавказа, которые, как утверждается, состоят в “Исламском государстве” и готовили взрывы в людных местах и на транспорте. Соответствующее сообщение помещено на сайте спецслужбы.

Задержания прошли в субботу, 30 сентября. Ни имена задержанных, ни даже их число не раскрывались. Дома у них, как утверждается, найдены две мощные самодельные бомбы, два пистолета ПМ калибра 9 миллиметров, две гранаты РГД-5 и “предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств”.

Против задержанных, говорилось в сообщении, предполагается открыть дела по статьям 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней) и 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки).

После обеда Интерфакс передал, что двое задержанных – Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов – арестованы Мещанским райсудом Москвы до 30 ноября. Следовательно, против них дела уже возбудили.

Вечером “Дождь” сообщил, что человек по имени Магомед Гамидов узнал в задержанных на видео своих сыновей – 20-летнего Исамудина и 22-летнего Хизри. Гамидов обвинил ФСБ в “чистой подставе”. Ранее о задержании Гамидовых сообщил телеграм-канал Mash, назвав их “братьями-боевиками ИГИЛ”.

О задержаниях сторонников ИГ как в Москве, так и в других регионах ФСБ отчитывается регулярно. Только за август месяц и только в столице задержали фигурантов двух дел. По первому проходят четыре человека: трое граждан Таджикистана и один дагестанец. Им, как и задержанным теперь приезжим с Кавказа, вменяют подготовку взрывов в людных местах и на транспорте. По второму схватили двух приезжих из Средней Азии. Им инкриминированы планы провести атаки на Ид аль-адха (Курбан-байрам). Как утверждается, один из фигурантов собирался нападать на граждан с ножом, а другой – совершить самоподрыв.