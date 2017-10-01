Воскресенье, 1 октября 2017

В поселке Теткино Глушковского района Курской области, расположенном непосредственно у российско-украинской границы, произошел бой пограничников с нарушителями. Об этом в воскресенье сообщил “Коммерсант-Черноземье” со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах региона.

Как утверждается, инцидент произошел в субботу, 30 сентября, около 16 часов. Силовики осматривали некую жилую постройку в рамках операции “Нелегал”, и их из глубины здания обстреляли из пистолета. Пограничник, который шел первым, погиб на месте. Остальные вступили в бой. Один из нападавших попытался бросить в них гранату, но подорвался на ней сам. Второй вскоре сдался.

Одного из стрелявших называют уроженцем Украины, а второго – приезжим с Северного Кавказа, прописанным в Волгоградской области. Кто из них погиб, а кто сдался, не уточняется.

Между тем “Мое! online” ранее 1 октября излагала со ссылкой на telegram-канал “Опер слил” иную фабулу событий. Как утверждалось, бой произошел не в жилой постройке, а в сарае, где прятались исламисты, вернувшиеся из Сирии. Убитого пограничника называют кинологом; заявлялось, он получил две пули в сердце.

В сарае же, говорилось в сообщении, прятались не двое, а трое человек. Один подорвался на гранате, второй пошел в прорыв и был расстрелян убит из автоматов, а третьего, который отстреливался из пистолета Макарова, был взят живым, но затем умер.

Среди силовиков, писало “Мое! online”, других потерь, кроме кинолога, не было. Однако у одного из пограничников в тактическом ремне застряла пуля.

Курский главк СКР сообщил о возбуждении по факту инцидента дела. Оно квалифицировано по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), части 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору). Первая из этих норм предусматривает наказание вплоть до смертной казни (в связи с мораторием на нее – до пожизненного срока).

Фабула, излагаемая следственным ведомством, в целом совпадает с той, которую изложил “Коммерсант”, – рассказывается о двух нарушителях, один из которых погиб, а второй задержан. Отличие состоит лишь в том, что о погибшем не сообщается, что он намеревался бросить в силовиков гранату, а говорится только, что он совершил самоподрыв.

В Центре общественных связей ФСБ подтвердили гибель сотрудника спецслужбы на границе с Украной. В ведомстве также утверждают, что перестрелка произошла после попытки проверить у участников нападения документы, а один из них подорвал себя.

Между тем пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил “Украинской правде”, комментируя сообщение канала “Опер слил”, что информация о прибытии исламистов с Украины – “очередной российский фэйк”. В случае нарушения границы, пояснил силовик, одна сторона уведомляет другую, чтобы зафиксировать инцидент в соответствующих протоколах. Между тем из России украинской стороне подобных уведомлений не поступало. Кроме того, добавил Слободян, Госпогранслужба проверила линию границы и не обнаружила следов нарушения.

В то же время силовик заметил со ссылкой на оперативную информацию, что инцидент в Теткине, в результате которого погиб российский пограничник, действительно имел место. По словам Слободяна, группа граждан России с Северного Кавказа, находившихся в федеральном розыске, намеревалась перейти из России на Украину, а не наоборот.