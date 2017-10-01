Воскресенье, 1 октября 2017

Экспертный совет по истории Высшей аттестационной комиссии проголосовал за лишение министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Об этом написал на своей ФБ-странице участник “Диссернета” Иван Бабицкий.

Теперь вопрос о лишении министра ученой степени должны рассмотреть президиум ВАК и Минобразования. По сведениям источника Интерфакса, президиум комиссии изучит диссертацию министра 20 октября.

Заседание совета состоялось в присутствии Бабицкого и представителей Мединского: докторов исторических наук – главы центра истории войн и геополитики РАН Михаила Мягкова и ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Константина Аверьянова, доктора политических наук публициста Сергея Черняховского.

Выводы совета ВАК противоречат решению диссовета Белгородского госуниверситета, в июле подтвердившего степень Мединского. В вузе не нашли формальных нарушений в диссертации Мединского и признали ее научную ценность, однако отметили наличие “некоторых неточностей” и “отдельных элементов идеологической тенденциозности” в работе.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и обладателем степени Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”, они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу чиновника должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Однако 4 октября 2016 года заседание перенесли “в связи с невозможностью присутствия” на нем Мединского. Соответствующие письма в диссовет поступили как от самого чиновника, так и из ВАК. 7 октября комиссия отозвала заявление из УрФУ, сославшись истечение двухмесячного срока рассмотрения документа в диссовете.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. 21 января 2017-го Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать заявление. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX – начала XX века Сергей Мироненко, голосование проходило со множеством нарушений.

1 марта сообщалось, что Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака МГУ об отказе рассматривать диссертацию Мединского

2 марта стало известно, что диссовет истфака МГУ расформирован.

После этого экспертный совет ВАК по истории предложил рассмотреть диссертацию Мединского в БелГУ. Президиум ВАК это предложение поддержал.