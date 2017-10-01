Воскресенье, 1 октября 2017

От “акустических атак” на персонал посольства США на Кубе пострадали сотрудники американской разведки, работавшие в дипмиссии под прикрытием. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как сообщается, разведчики первыми пострадали от воздействия неизвестной природы. “Акустические атаки” начались в ноябре прошлого года, через несколько дней после президентских выборов в США.

Сотрудники спецслужб, прикомандированные к посольству, жаловались на странные физические ощущения. Также они слышали внутри своего жилья в Гаване и на улице необычные громкие звуки, похожие на стрекот сверчка. Некоторые из разведчиков в результате получили повреждения мозга, другие потеряли слух.

В конце 2016 года сотрудники посольства США на Кубе стали жаловаться на плохое самочувствие, в частности, тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве, трудности со сном. Позже была выдвинута версия, будто против дипломатов были применены некие звуковые устройства. Всего от “акустических атак” пострадал 21 человек.

Власти Кубы сотрудничают с США в расследовании и отрицают какие-либо действия, направленные против американской дипмиссии.

29 сентября США отозвали большую часть сотрудников посольства в Гаване из-за опасений за их здоровье. Также Госдеп рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок на Кубу.