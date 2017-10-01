Воскресенье, 1 октября 2017

Закрепившись на рынках ЕС и США, российские компании начинают задумываться об адекватном представлении своих интересов в местном экономическом и политическом сообществе. Хорошим примером является деятельность “Роснефти” на германском направлении… В пятницу стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер вошел в совет директоров компании и стал его председателем… Российским компаниям предстоит проделать большую работу по формированию инфраструктуры лоббистской деятельности в США. Постепенно придется избавляться и от легенды о “русском вмешательстве”. Целевая перспектива – достичь такого уровня принятия местным сообществом, чтобы в состав совета директоров вошла крупная фигура с политическим прошлым. Например, бывший глава “ЭксонМобил”, госсекретарь Рекс Тиллерсон, который сейчас, как известно, “попал в плохую компанию”. То, что получилось в Германии у “Роснефти” с Герхардом Шредером, вполне может повториться и на других рынках. Однако для этого нужны последовательные и целенаправленные усилия.

Андрей Сушенцов, руководитель агентства “Внешняя политика”

- Вот и будь пиратом! – сказал молодой моряк.

- Не будь только дураком! – воскликнул Сильвер. – Впрочем, не о тебе разговор: ты хоть молод, а не глуп. Тебя не надуешь! Я это сразу заметил, едва только увидел тебя, и буду разговаривать с тобой как с мужчиной…

- Скажу вам по совести, – признался матрос, – до этого разговора, Джон, дело ваше было мне совсем не по вкусу. Но теперь вот моя рука, я согласен.

- Ты храбрый малый и очень неглуп, – ответил Сильвер… – Из тебя получится такой отличный джентльмен удачи, какого я еще никогда не видал!..

Я был свидетелем последней главы в истории о том, как соблазняли честного матроса вступить в эту разбойничью шайку… Впрочем, я тотчас же убедился, что этот матрос не единственный.

Сильвер тихонько свистнул, и к бочке подсел еще кто-то.

- Дик уже наш, – сказал Сильвер.

- Я знал, что он будет нашим, – услышал я голос второго боцмана, Израэля Хендса. – Он не из дураков, этот Дик.

Роберт Луис Стивенсон. “Остров сокровищ”