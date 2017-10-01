Воскресенье, 1 октября 2017

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода арестовал участников антипутинской акции Дмитрия Калинычева и Станислава Дмитриевского на 12 и 14 суток соответственно, сообщает Нижегородский политический красный крест. Еще один участник митинга 29 сентября Илья Мясковский оштрафован на 18 тысяч рублей.

Калинычев и Дмитриевский признаны виновными по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции), Мясковского осудили по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

В минувшую пятницу в Нижнем Новгороде на площади Маркина, где планировался митинг Алексея Навального, собралось более пятисот протестующих. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль “Позитивный Нижний”, о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги “Путин – вор!”, “Россия без Путина”, “Россия будет свободной!”.

Дмитриевский пытался возглавить колонну. Помимо него, Мясковского и Калинычева, были задержаны Владимир Кравцов, Никита Павлов, Эдуард Чупрунов и несовершеннолетний Дмитрий Любомиров. Последнего до приезда родителей отправили в детский спецприемник. Остальных задержанных отпустили около 23 часов после составления протоколов. Всем им вменили статью 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга или шествия), причем Кравцову и Чупрунову – часть 8. На Дмитриевского и Калинычева также были составлены протоколы по статье 19.3 (максимальная санкция – 30 суток).

Акция Навального была согласована, однако в последний момент городские власти ее запретили. С утра Навального задержали в Москве по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга), когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний Новгород. Сцена и аппаратура на месте митинга были демонтированы под контролем силовиков. Начальник федерального штаба Навального Леонид Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия и сам был задержан по той же части 8 статьи 20.2. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба – Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд. Рассмотрение административного дела Волкова перенесли в Савеловский райсуд Москвы.