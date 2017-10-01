Воскресенье, 1 октября 2017

Украина отказалась выдать на родину российского добровольца полка Нацгвардии страны “Азов”, нациста Романа Железнова (Зухеля), сообщается на сайте Генпрокуратуры. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу Железнова.

Материалы дела отправлены на рассмотрение в Черемушкинский райсуд Москвы. Железнов живет на Украине, поэтому процесс пройдет заочно.

Железнову вменяют часть 3 статьи 359 УК (участие наемника в воруженном конфликте или военных действиях). Согласно фабуле дела, он в апреле 2014 года вступил в “Азов”, и с июля 2014 года по февраль 2016 года воевал с боевиками ДНР и российскими войсками на востоке Украины. Во время боевых действий он получил контузию. Как утверждается, за службу в “Азове” Железнов получал не менее 4 тысяч гривен каждый месяц. Добровольцу грозит от трех до семи лет колонии.

Дело против Железнова СКР открыл в октябре 2014 года. Это был первый в российской практике случай преследования за наемничество.

7 июня Промышленный райсуд Самары заочно приговорил к пяти годам общего режима другого российского добровольца “Азова”, 23-летнего Артема Широбокова. Он также находится на Украине, и страна отказала в его экстрадиции.

Железнов, также известный как Зухель, – член и идеолог неонацистской формации WotanJugend, соратник Максима Марцинкевича (Тесака), сообщается в Наципедии.

В 2009 году Железнов расстрелял из травматического пистолета несовершеннолетнего панка, за что был осужден на четыре года колонии-поселения. Железнов признался в содеянном, сотрудничал со следствием, просил прощения у потерпевшего и признал в полном объеме прокурорский иск в 120 тысяч рублей. Освободился в 2012 году. В 2013 году был вместе со своим единомышленником Алексеем Касичем (Антицыганом) был осужден за кражу из магазина.