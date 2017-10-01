Воскресенье, 1 октября 2017

Судья Симоновского райсуда Москвы Хызыр Муссакаев арестовал на 20 суток Алексея Навального за призыв выйти на митинг в Нижнем Новгороде 29 сентября, сообщает “Медиазона”.

Политика признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). В административном протоколе говорится, что Навальный “неоднократно через различные интернет-ресурсы” звал людей на митинг в Нижнем Новгороде.

“В полиции мне предъявили непонятный протокол о совершении правонарушения с фотографией поста в фейсбуке с жареной курицей, который даже не я писал. Я считаю, что это связано с моей политической деятельностью и с тем, что то, чем занимаюсь, не нравится властям”, – сказал Навальный после оглашения постановления об аресте. По его словам, митинг в Нижнем Новгороде был согласован, так как по закону согласование нельзя отзывать.

После суда Навальный выступил с видеообращением, в котором призвал выходить на акции протеста по всей стране 7 октября, в день рождения Владимира Путина. По словам Навального, его штабы в разных регионах будут подавать заявки на эту дату.

Митинг 7 октября планировалось провести с участием самого Навального в Петербурге. 28 сентября политик сообщил, что администрация города вовремя не ответила заявителям митинга, поэтому он считается согласованным. Однако в Смольном настаивают, что акция запрещена.

В понедельник в Нижнем Новгороде были отправлены под арест двое участников акции 29 сентября – Станислав Дмитриевский и Дмитрий Калинычев. Они получили 14 и 12 суток соответственно по статье о неповиновении полиции. Еще один участник нижегородской акции Илья Мясковский оштрафован на 18 тысяч рублей.

Митинг Навального в Нижнем был согласован, однако местные власти запретили его в последний момент. Утром того же дня Навального задержали в Москве, когда он выходил из дома, чтобы ехать в Нижний Новгород.

Оппозиционер из полиции записал видеообращение, в котором призвал жителей города все равно выходить на митинг.

Сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Начальник федерального штаба Навального Леонид Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия и сам был задержан по части 8 статьи 20.2. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба – Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд. Рассмотрение административного дела Волкова, перенесли в Савеловский райсуд Москвы.

На месте сорванного митинга href=/Politics/Russia/activism/m.264343.html>собралось более пятисот протестующих. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль “Позитивный Нижний”, о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги “Путин – вор!”, “Россия без Путина”, “Россия будет свободной!”.