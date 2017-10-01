Воскресенье, 1 октября 2017

58 человек погибли и более 500 получили ранения в результате стрельбы на фестивале музыки кантри в Лас-Вегасе, передает CNN.

Как сообщало AP, инцидент незадолго до 23 часов воскресенья по местному времени (9 утра понедельника по Москве). На фестивале присутствовали около 40 тысяч человек. Незадолго до окончания программы во время выступления певца Джейсона Олдина по собравшимся открыли огонь из автомата. Стрельба велась с одного из верхних этажей расположенного рядом отеля-казино Mandalay Bay.

Случившееся стало самым кровопролитной трагедией со стрельбой в новейшей истории США, отмечает агентство.

Подозреваемый застрелился в номере отеля, откуда он вел огонь. Преступником оказался 64-летний местный житель Стивен Пэддок. В номере правоохранители нашли как минимум 10 винтовок и 8 пистолетов, принадлежащих убийце.

Ответственность за атаку взяло на себя “Исламское государство”, передает Reuters со ссылкой на информагентство исламистов Amaq. В заявлении террористов утверждается, что Пэддок принял ислам несколько месяцев назад. В полиции, однако, заявили, что не нашли связей между подозреваемым и какими-либо террористическими организациями. В ФБР также не подтвердили его связь с террористами.

За последние недели Пэддок совершил несколько крупных денежных транзакций, связанных с азартными играми в казино, передает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах и игорных заведениях. Как утверждается, подозреваемый переводил более 10 тысяч долларов в день, при этом он и получал, и отправлял средства. Иногда суммы достигали 20 и 30 тысяч долларов. Выигрывал он или платил за проигрыши, неизвестно. Брат Пэддока подтвердил, что тот посещал казино.

Полиция разыскала и допросила сожительницу Пэддока, 37-летнюю гражданку Австралии Марилу Дэнли. Они вместе жили в Меските в штате Невада. Номер в отеле, из которого преступник вел стрельбу, был забронирован на карточку Дэнли. Тем не менее после допроса подозрения в соучастии с нее сняли. Известно также, что в прошлом Дэнли работала в казино.

Район инцидента патрулируется.

Часть авиарейсов, следовавших в международный аэропорт Мак-Каррана, в связи с расстрелом перенаправлена.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы и назвал атаку “актом чистого зла”. В среду американский лидер приедет в Лас-Вегас и встретится с семьями погибших.