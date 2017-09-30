Суббота, 30 сентября 2017

В Каталонии начался запрещенный центральными властями Испании референдум о независимости, передает AP. Голосование проходит с 9 утра по местному времени (10 утра мск) на участках, не закрытых испанскими силовиками.

С раннего утра, сообщает Reuters, тысячи жителей региона по призыву организаторов референдума собрались у участков, чтобы предотвратить их захват испанской Национальной полицией и Гражданской гвардией. На ряд участков организаторы референдума сумели украдкой пронести урны для голосования.

Утром пресс-секретарь Женералитата (правительства) Каталонии Жорди Туруль заявил, что власти региона разрешили жителям проголосовать на любом открытом участке, если их собственный участок силовики закрыли. Также для упрощения голосования Женералитат объявил действительными избирательные бюллетени, отпечатанные на домашних принтерах.