Суббота, 30 сентября 2017

Почти одновременно в мире образовалось два эпицентра нарастающих подземных политических толчков. В очень разных регионах. В очень разных условиях.

Народ Каталонии уже 40 лет пользуется такими благами европейской цивилизации, как верховенство права, гражданские и политические свободы, материальный достаток, социальная защищенность, гуманные законы и гуманные нравы. Европа первой выработала мирные способы разрешения политических, социальных, религиозных и этнических конфликтов, это стало неотъемлемой частью ее естества. Как представляется многим, эти принципы в Европе восторжествовали окончательно и необратимо, острота общественных противоречий кардинально смягчилась, политическое насилие ушло в прошлое. Во всяком случае, массированное вооруженное насилие государства над народом стало невозможно. Как невозможна и ситуация, в которой оказались косовские албанцы под Милошевичем.

Народ (или, как говорят специалисты, группа близкородственных народов) Курдистана об этих благах цивилизации может только мечтать. Хотя нет, не только. Еще он может вести за них отчаянную вооруженную борьбу. Не прекращающуюся не первую сотню лет. Один против четырех крупных государств, между которыми его в свое время поделили великие державы и которые никогда не церемонились с правами человека. В этом регионе никогда не прекращалось массированное политическое насилие, никогда не переставала литься кровь.

Однако у возникновения этих двух новых и столь непохожих очагов политической напряженности есть общая причина: правовая неурегулированность проблемы сепаратизма. Современное международное право содержит два прямо противоречащих друг другу принципа: признание права народов на самоопределение и признание права государств на сохранение своей территориальной целостности. Ответа на вопрос, как должна разруливаться ситуация, когда эти два принципа сталкиваются, имеющиеся международно-правовые акты не дают. Работающих международных механизмов для разруливания таких ситуаций также не существует.

Западная цивилизация на заре своей победной “европейской модернизации” провозгласила принцип: не народы для государей, а государи для народов. Если государь нарушает права граждан, они имеют право от него отказаться. Из этого принципа выросла вся западная политическая система, в которой государство – не некая сакральная субстанция, спущенная обществу сверху, а производная от общества, результат “общественного договора”. Наемный менеджер у общества.

Из этого же принципа, если проводить его последовательно, логически вытекает и право народов на сецессию. Право на отделение от государства, которое перестало быть для них своим. Или никогда не было для них своим. Если верен принцип “не народы для государей, а государи для народов”, столь же верен и принцип “не народы для территорий, а территории для народов”. Если государство есть продукт “общественного договора”, то договор можно и расторгнуть. Люди должны иметь право на развод. Да, семейный развод – это всегда болезненно, это всегда по живому, это всегда масса издержек. Но попробуйте сегодня запретить развод! Кто может об этом мечтать, кроме кучки религиозных изуверов-фундаменталистов?

А ведь именно с права на сецессию все и начиналось. Первая успешная буржуазная революция, с которой и пошла “европейская модернизация”, была в первую очередь сепаратистским движением. Государство, впоследствии ставшее лидером свободного мира, также родилось из сепаратистского движения. Между тем именно проблема сепаратизма остается “дырой” в международно-правовой системе. И эту “дыру” не хотят заделывать сознательно. Она позволяет решать каждый конкретный сепаратистский конфликт не по справедливости, а “по интересам” ведущих международных игроков.

В результате разводы народов редко проходят “бархатно”, как в Чехословакии. Гораздо чаще – через войны и кровь, как в Югославии. Перспектива нового всплеска кровопролития вокруг Курдистана, кажется, вообще никого особенно не волнует. На Ближнем Востоке это дело привычное и воспринимается чуть ли ни как нечто естественное. В Каталонии настоящая война вряд ли возможна, но кто поручится, что регион не будет охвачен кампанией массового гражданского неповиновения, которую правительство постфранкистской партии будет подавлять по-венесуэльски, как Мадуро?

Когда-нибудь мир придет к отмиранию национальных государств. Их “суверенитет” будет последовательно ограничиваться снизу и сверху. Снизу будут расширяться права граждан и их сообществ, а международные институты будут сверху обеспечивать гарантии этих прав. Политические режимы, бросающие людей в тюрьмы за составление правозащитных воззваний, отправятся в мусорную корзину истории. Режим, сажавший за составление “Хартии-77″, туда уже благополучно отправился. Рано или поздно ему последует и режим, сажавший за составление “Хартии-08″. Сепаратизм будет легализован как любая политическая оппозиция, но формальная принадлежность к тому или иному государству просто перестанет что-либо значить.

До такого мира еще очень далеко. Наш мир еще очень несовершенен. Но сегодня западная цивилизация проходит очень важный тест на приверженность своим базовым принципам. Сможет ли она удержать сепаратистский конфликт в Каталонии в рамках ненасильственного политического процесса? Сможет ли она “переварить” саму возможность сецессии в Европе, вопреки опасениям “дать слабину” перед экзистенциальным врагом на востоке? Сможет ли она вступиться за народ курдов, вопреки феодальным интересам некоторых своих союзников и попутчиков на Ближнем Востоке?

И, разумеется, проблема здесь не только в отсутствии международно-правового акта с четко прописанной процедурой сецессии и ее условиями. Не будем преувеличивать роль правовых формальностей. В конце концов, они лишь производны от чего-то более глубокого. Сегодня западная цивилизация проходит тест на преодоление привычки одних людей считать других людей своей собственностью.