Суббота, 30 сентября 2017

Администрация КП-10 в Новороссийске заблокировала политзаключенной Дарье Полюдовой телефонные номера ее матери Татьяны Полюдовой, коллеги по протестному движению Виктора Чирикова и адвоката. Об этом Чириков сообщил в субботу на своей ФБ-странице.

В знак протеста, добавил активист, Полюдова намеревалась утром 30 сентября объявить очередную голодовку, письменно уведомив фсиновцев о своей акции.

Связи с политзаключенной нет.

Адвокат оппозиционерки Ирина Бирюкова ситуацию у себя в Фейсбуке не комментировала.

Полюдовой осталось пробыть в заключении чуть больше трех недель – она освобождается 22 октября. Между тем в последние месяцы условия ее содержания в КП-10 становятся все более невыносимыми. За август – сентябрь политзаключенная дважды объявляла голодовку из-за издевательств со стороны других осужденных. Как отмечал Чириков, этих осужденных на нее натравливают силовики.

28-летняя активистка Объединенной коммунистической партии Полюдова отбывает двухлетний срок по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров. В качестве дополнительного наказания он наложил на активистку запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября того же года судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

В КП-10 Полюдова находится с 20 апреля 2016 года. За время заключения она подавала ходатайства об УДО и о замене неотбытой части срока ограничением свободы, однако эти ходатайства были отклонены; попытки обжаловать отказы результата не дали.