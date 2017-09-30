Суббота, 30 сентября 2017

В Якутске днем в воскресенье произошла авария на ГРЭС, в результате чего весь город с более чем 300-тысячным населением и его окрестности остались без электричества и отопления. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.

Температура воздуха в Якутске в 21 час по местному времени (15 часов мск) составляет −1 °C.

По информации на сайте федерального Минэнерго, в 16:06 (10:06 мск) произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Сработали защиты, и станция полностью разгрузилась, то есть перестала подавать свет и тепло. Соответственно возросла нагрузка на Якутскую ТЭЦ; не выдержав этого, ТЭЦ тоже отключилась.

News.Ykt.Ru передает со ссылкой на очевидцев, что на ГРЭС был слышен хлопок.

Пострадал один человек. Он госпитализирован с ожогами и травматическим шоком в реанимацию больницы экстренной медицинской помощи. Состояние больного медики оценивают как крайне тяжелое.

Прокуратура Якутии и региональный главк СКР проводят проверки по факту аварии.

Энергетики постепенно восстанавливают подачу электричества и тепла. Для экстренного энергоснабжения были включены восемь дизель-генераторных установок, а уже около 19 часов запустили одну из газотурбинных установок ГРЭС.