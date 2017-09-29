Пятница, 29 сентября 2017

Центральное разведывательное управление США приглашает на работу американских граждан со знанием русского языка. Объявление о наборе сотрудников опубликовано на официальной странице спецслужбы в твиттере.

Объявление сопровождается иллюстраций с надписью по-русски: “Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду”.

“Говорите по-русски? Вы гражданин США и имеете высшее образование? Вы интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь” – говорится в объявлении по-английски.

В январе будущий директор ЦРУ Майкл Помпео на на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры назвал Россию угрозой для США и заявил, что считает обоснованными предположения о причастности Москвы к хакерским атакам на Америку. Также он обвинил Россию в агрессивных действиях против Украины.

В конце июня Помпео заявил, что Россия десятки лет подрывала американскую демократию.

21 июля Помпео вновь заявил, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы задолго до кампании 2016 года. “Конечно, вмешивалась. И четыре года назад, и восемь лет назад”, – ответил директор ЦРУ на вопрос одного из участников форума по безопасности в Аспене. По словам Помпео, его уверенность разделяет все разведывательное сообщество. “Все не ограничивается 2008-м годом. Можно вспомнить 70-е годы. Моя точка зрения проста: угроза реальна. И американское правительство, включая ЦРУ, должно определиться, как ей противостоять”, – добавил директор ЦРУ.

“Мы живем в мире, где русские накопили огромный ядерный арсенал и прочно закрепились в Сирии. Они забрали Крым, – сказал Помпео. – Им нравится донимать Америку. Я думаю, когда они находят способ как-то затруднить нам жизнь, они видят в этом пользу для себя. Америка просто обязана дать отпор”.