Пятница, 29 сентября 2017

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенным зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, осужденного к восьми годам лишения свободы по “делу 26 февраля”. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в редакцию “Граней”.

“Мы возмущены циничной жестокостью российского суда, вынесшего столь суровый приговор – восемь лет колонии общего режима – по делу, суть и подробности которого свидетельствуют о широкомасштабной фальсификации доказательств в ходе следствия и намеренной неверной квалификации состава преступления”, – отмечают в “Мемориале”.

Как подчеркивается в заявлении, следствие по “делу 26 февраля” было проведено с грубыми нарушениями международного и российского права. Украинский суверенитет над Крымом игнорировался не только после аннексии полуострова, но и до нее. . “Учитывая тот факт, что обстоятельства перехода Крыма под контроль России в 2014 году отвечали признакам оккупации, Россия, развернув уголовное преследование Ахтема Чийгоза, нарушает свои обязательства в качестве оккупирующей державы, закрепленные Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны”, – заявляют в “Мемориале”.

Кроме того, подчеркивается избирательность уголовного преследования. Несмотря на то, что насилие применялось обеими противоборствующими сторонами, к ответственности были привлечены только представители Меджлиса крымскотатарского народа.

“Правозащитный центр “Мемориал” считает Ахтема Чийгоза политзаключенным и требует его немедленного и безусловного освобождения и прекращения уголовного преследования”, – говорится в заявлении.

11 сентября коллегия Верховного суда аннексированного Крыма в составе Виктора Зинькова, Алексея Козырева и Игоря Крючкова признала Чийгоза виновным по части 1 статьи 212 УК (организация массовых беспорядков) и приговорила его к восьми годам общего режима. Именно такой срок политзеку просила назначить в судебных прениях прокурор Анастасия Супряга, это минимальный срок по данной статье.

После аннексии Крыма Чийгоз отказался получать российский паспорт и остается гражданином Украины, поэтому будет отбывать наказание как иностранец.

9 августа Чийгоз выступил с последним словом. “Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымскотатарского народа – от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину”, – заявил политзек.

26 февраля 2014 года протесты майдановцев, преимущественно крымских татар, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского “референдума”. Годом позже оккупационные власти начали фабриковать дело о “массовых беспорядках”. Поводом стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений “двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести”.

Чийгоз стал первым арестованным по делу. Его задержали 29 января 2015 года и в тот же день отправили в СИЗО. Кроме зампреда Меджлиса в деле были еще семь фигурантов: Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Талят Юнусов, Али Асанов, Эскендер Небиев, Мустафа Дегерменджи и Арсен Юнусов. В отличие от основного обвиняемого, им инкриминировали часть 2 статьи 212 кодекса (участие в массовых беспорядках), предусматривающую срок от 3 до 8 лет.

Небиев и Талят Юнусов пошли на сделку с прокуратурой, и их материалы были выделены в отдельные производства. В разное время в конце 2015 года оба получили условные сроки. Суд над остальными фигурантами продолжается в Центральном райсуде Симферополя.