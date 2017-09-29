Пятница, 29 сентября 2017

В Оренбурге с лидер Партии прогресса Алексей Навальный прошел митинг . Об этом сообщается на сайте политика.

Акция была согласована городскими властями на окраине города в сквере у памятника Дзержинскому. В митинге, по оценкам полиции, приняли около 1500 человек. По оценкам организаторов, людей было значительно больше.

“Власти пошли на беспрецедентные ухищрения и организовали кучу мероприятий, задачей которых было оттянуть людей с митинга – вплоть до мастер-класса по изготовлению оберегов(!). А люди все равно пришли, и покажите-ка мне, как “Единая Россия” собирает здесь больше, – написал Навальный. – Рушится уютный мир с политическим законом “у оппозиции нет поддержки в регионах”. В Кремле страдают. Ну и пусть страдают”.

В воскресенье Навальный собирается провести митинг в Архангельске.

В пятницу утром Навального задержали в Москве по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга, до 30 суток ареста), когда он выходил из дома, чтобы ехать на митинг в Нижний Новгород. Акция была согласована, однако в последний момент городские власти ее запретили. В пятницу сцена и аппаратура на площади Маркина были демонтированы под контролем силовиков. Начальник федерального штаба Навального Леонид Волков подал заявление в полицию о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия и сам был задержан по той же части 8 статьи 20.2. Также были задержаны координатор нижегородского штаба Навального Анна Петкогло и двое сотрудников штаба – Евгений Голигоров и Светлана Лубина. Их отпустили из ОП-1 без составления протоколов.

Вечером Волкова отвезли в аэропорт и там отпустили. Навального также отпустили из полиции, обязав в понедельник явиться в суд.

В 18 часов в пятницу в Нижнем Новгороде на площади Маркина, где планировался митинг Навального, собралось более пятисот протестующих. Городские власти под громкую музыку проводили на площади культурно-спортивный фестиваль “Позитивный Нижний”, о котором стало известно только накануне. Политактивисты устроили хоровод, а затем шествие по огороженной территории, выкрикивая лозунги “Путин – вор!”, “Россия без Путина”, “Россия будет свободной!”.

Были задержаны активист и правозащитник Станислав Дмитриевский, который пытался возглавить колонну, Илья Мясковский, Дмитрий Калинычев, Владимир Кравцов, Никита Павлов, Эдуард Чупрунов и несовершеннолетний Дмитрий Любомиров. Последнего до приезда родителей отправили в детский спецприемник. Остальных задержанных отпустили около 23 часов после составления протоколов. Всем им вменяется статья 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга или шествия), причем Кравцову и Чупрунову – часть 8. На Дмитриевского и Калинычева также были составлены протоколы по статье 19.3 (неповиновение полиции, до 30 суток).

Навальный провел уже шесть митингов в Омске, Мурманске, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. В пятницу стало известно, что встречи с Навальным отказались согласовать в Челябинске, Краснодаре и Саратове. В четверг Навальный сообщил, что власти Петербурга не ответили в установленный срок заявителям митинга, намеченного на 7 октября. Политик отметил, что это означает фактическое согласование акции. Однако власти Петербурга настаивают, что митинг запрещен.