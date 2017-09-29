Пятница, 29 сентября 2017

Когда Лазарь Каганович с возгласом “Задерем подол матушке-России” взрывал Храм Христа Спасителя… соотечественники уже практически ничему не удивлялись и не ужасались. Ибо массовое глумление над святынями началось задолго до прихода к власти большевиков… в середине XIX столетия, в нашей – даже согласно писаным законам Империи – православной державе “передовая” интеллигенция чуть ли не поголовно уверовала в дарвинизм, в то, что человек произошел от обезьяны. Лично я не верю в такую версию происхождения. Наоборот, в обезьяну разумный человек наверняка превратится, если и впредь будет следовать по пути разрушения традиционных – духовных, эстетических, нравственных – ценностей, по пути всеобщего одичания…

Никита Михалков, кинематографист

- И тебя самого бог произвел, – говорил поп.

- Неправда! – сказал Оська. – Меня мама!

- А маму кто?

- Ее мама, бабушка!

- А самую первую маму?

- Сама вышла, – сказал Оська, с которым мы уже читали “Первую естественную историю”, – понемножку из обезьянки.

- Уф! – сказал вспотевший поп. – Безобразие, беззаконное воспитание, разврат младенчества!

И он ушел, пыля рясой.

Лев Кассиль. “Кондуит и Швамбрания”