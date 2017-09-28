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Врио губернатора Красноярского края стал спикер заксобрания Усс

Четверг, 28 сентября 2017

Президент Владимир Путин назначил председателя законодательного собрания Красноярского края Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Одновременно президент принял отставку губернатора Красноярского края Владимира Толоконского. Отмечается, что то покинул вой пост “по собственному желанию”.

Сообщения о том, что Толоконский написал заявление об отставке, появились еще 22 сентября. Однако в правительстве края это отрицали. В среду сам губернатор на встрече с членами правительства и заксобрания края объявил, что уходит в отставку. Толоконский во время своей речи выглядел взволнованным, рассказал депутат Алексей Клешко. “Я ухожу и даже уезжаю”, – начал губернатор свое выступление. Толоконский с сожалением отметил, что “не завершил всех дел” и попросил оставшихся их доделать.

С 2000 по 2010 годы Толоконский был губернатором Новосибирской области, затем – полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. В мае 2014 назначил Толоконского врио губернатора Красноярского края. В сентябре того же года на выборах главы региона Толоконский набрал 63,3 процента голосов.

Толоконников – четвертый губернатор, лишившийся поста на этой неделе. В понедельник Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина “по собственному желанию”. На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В четверг Путин подписал указ об отставке “по собственному желанию” губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

В среду о своей предстоящей отставке заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Однако официально его отставка пока не принята.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал “нормальным процессом” ротацию глав российских регионов. “Ротационный процесс в губернаторском корпусе – это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс”, – сказал Песков. По словам пресс-секретаря, на эти посты приходят “молодые талантливые широкопрофильные специалисты”. “Они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили”, – отметил Песков.

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