Четверг, 28 сентября 2017

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти пересмотреть законы о проведении публичных мероприятий и привести их в соответствие с международными стандартами. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию “Граней”.

“Законодательство Российской Федерации о свободе собраний было значительно ужесточено в последние годы, – отмечается в опубликованном меморандуме комиссара СЕ. – Власти отклоняли большое количество заявок на проведение публичных мероприятий. За последний год было задержано множество участников акций протеста, даже если они не совершали противоправных действий; возросла нетерпимость к “несанкционированным” мероприятиям, которые проводятся даже с малым количеством участников, а также к одиночным пикетам. Это противоречит обязательствам России в рамках Европейской конвенции по правам человека и ослабляет право на свободу собраний, также закрепленное в Конституции России”.

В последние годы в России ограничивается право на свободу собраний, особенно право организаторов самостоятельно выбирать место проведения и характер публичных мероприятий, отмечает Муйжниекс. Уведомительная процедура, которая и раньше толковалась в ограничительном ключе, сейчас превращается в фактическую обязанность получать разрешение властей на проведение публичного мероприятия. Вместе с тем законодательные поправки сильно ужесточили и без того суровые наказания, которые теперь широко применяются на практике.

Муйжниекс рекомендует включить в законодательство четкие нормы, устанавливающие презумпцию свободного проведения публичных мероприятий, и создать надлежащие механизмы и процедуры, гарантирующие реализацию свободы собраний на практике. Комиссар также подчеркивает необходимость принятя дополнительных положений, регулирующих проведение спонтанных собраний.

Меморандум подготовлен с учетом недавних постановлений Европейского суда по правам человека и информации из различных источников.

ЕСПЧ удовлетворил ряд жалоб россиян, подвергшихся наказаниям за участие в протестных акция. Так, в январе Страсбургский суд присудил гражданскому активисту Евгению Фрумкинукомпенсацию в 32 тысячи евро. По мнению суда, российские власти нарушили его права при задержании на Болотной площади 6 мая 2012 года. В частности суд признал, что было нарушено право на личную неприкосновенность и право на справедливый суд. Также суд постановил, что “правоохранительные органы не приняли минимальных мер для поддержания мирного характера общественного мероприятия, для предотвращения беспорядков и обеспечения безопасности всех участников, а именно уклонились от контакта с устроителями мероприятия, когда этого требовала обстановка, тем самым не выполнив своих обязанностей по поддержанию порядка”.

В феврале ЕСПЧ удовлетворил семь жалоб лидера Партии прогресса Алексея Навального на задержания, штрафы и административные аресты в период с 2011 по 2014 годы, постановив выплатить политику 63,7 тысячи евро компенсации. Все наказания Навальный получил за участие в протестных акциях.