Четверг, 28 сентября 2017

В середине прошлого века выдающийся американский ученый-международник Ханс Моргентау написал: “Народы борются за власть и престиж”. Эта фраза замечательно отвечает на вопрос “Что дала Москве операция в Сирии?” Помимо возможности протестировать новые технические средства, стоящие на вооружении российской армии, вся эта история сыграла важное значение в реабилитации страны на международной арене. Вернула Россию в круг держав, мнение которых имеет решающее значение. Этого ей не дали ни участие в “большой восьмерке”, ни членство в ВТО или другие попытки стать частью западного сообщества… Однако российская операция в Сирии имеет гораздо более серьезные стратегические последствия, чем просто наша моральная реабилитация как великой державы… В международной политике морали и правил самих по себе не существует. На каждом отрезке истории действуют только та мораль и те правила, которые исповедуют силы, способные их навязать или отстоять с оружием в руках.

Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, директор евразийской программы клуба “Валдай”

Больших войн давно не было. Но скорее всего именно поэтому некоторые государственные люди уже начинали скучать… В общем, его (австро-венгерского министра иностранных дел Эренталя. – Ред.) настроение было приблизительно такое же, как у громадного большинства правителей Европы: войны, разумеется, не надо, но не будет большой беды, если война возникнет: ведь войны были всегда. Неизмеримо хуже было бы Derogierung an Prestige [умаление престижа (нем.)]… По дороге он (германский император Вильгельм II. – Ред.) опять начал колебаться… вдруг, как это ни маловероятно, выйдет война?.. каких денег это стоило бы? Правда, почти все его предки вели войны, и странно было бы ни разу за все блестящее царствование не повоевать. Большая дипломатическая, а тем более военная победа чрезвычайно увеличила бы престиж… Германские генералы (впрочем, не все) наслаждались. Но верно еще больше наслаждался, читая газеты, Ленин: шансы на войну увеличиваются… Все они бессознательно направляли Европу к самоубийству…

Марк Алданов. “Самоубийство”