Среда, 27 сентября 2017

Украинский националист из Херсона Александр Шумков арестован в России по делу об экстремизме. Об этом в среду сообщила в ФБ-группе “Самооборона – Херсон” блогер Инна Усачева со ссылкой на письмо из России, полученное 26 сентября матерью активиста.

28-летний Шумков заключен в СИЗО-1 в Брянске. Как следует из публикации, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) или же по части 2 статьи 282.2 российского УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как первая, так и вторая из этих норм предусматривает от двух до шести лет колонии.

Активист неожиданно исчез месяц назад. “Просто не приехал с работы домой”, – написала Усачева. Некоторое время спустя, продолжила блогер, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, поддержавший российскую агрессию против своей страны, сообщил, будто получил с Украины сообщение, что Шумков при пересечении границы с Россией был задержан ФСБ, однако затем отпущен.

“Мы знаем, что добровольно националист не мог пересечь границы страны-агрессора, и считаем, что есть люди, причастные к его похищению”, – подчеркнула Усачева.

В 2014-2015 годах Шумков был одним из охранников тогдашнего лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша. Затем служил в войсковой части в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонщины. С осени должен был проходить повышение квалификации для дальнейшего продвижения по службе.

С марта нынешнего года в брянском СИЗО-1 содержится бывший активист московской оппозиции Денис Бахолдин, в конце 2014 года эмигрировавший на Украину. Бахолдина задержали, когда он въехал в Россию, чтобы навестить родителей. Ему, как и Шимкову, вменяется участие в “Правом секторе”. Политзеку вменена часть 2 статьи 282.1 УК. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается.

Недавно Бахолдина вернули в Брянск после стационарной психэкспертизы в столичном Центре им. Сербского.