Среда, 27 сентября 2017

Телеведущий Владимир Соловьев имеет удостоверение резидента Италии, выданное ему местными властями после покупки виллы на озере Комо. Об этом говорится в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованным его основателем Алексеем Навальным.

“Пока вся страна, открыв рот, смотрит шоу Соловьева, где он в черном мундире кроет загнивающий запад и облизывает Путина, наш герой тихо так – бочком, бочком – оформил резидентство в Италии. Это не гражданство и не вид на жительство, но юридически высказанное: ребята, я здесь живу, у вас на Комо. Тут мое постоянное место жительства”, – пишет Навальный.

ФБК также оценил стоимость недвижимого имущества, принадлежащего пропагандисту. “Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьева в миллиард рублей. Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить”, – отмечает Навальный.

Среди недвижимости Соловьева есть квартира в Москве на Долгоруковской улице площадью 160 квадратных метров. Ранее “Новая Газета” опубликовала документ, согласно которому мэрия Москвы в 2003 году продала телеведущему эту квартиру за 2,5 миллиона рублей, при том что рыночная цена такого объекта тогда составляла не менее 13 миллионов. “За это мы, кстати, отправим на скамью подсудимых и Соловьева, и тех, кто квартиру давал. В чистом виде хищение”, – пишет Навальный.

Среди другой принадлежащей Соловьеву недвижимости – еще две квартиры в том же доме площадью 140 и 146 квадратных метров, дача в Переделкине площадью 1046 квадратных метров на участке 60 соток, а также вилла в Италии на озере Комо. В расследовании ФБК опубликованы все документы, подтверждающие владение Соловьева этими объектами.

По словам Навального, расследование о Соловьеве – первое в ряду материалов о российских пропагандистах. “Лжецы, лицемеры, пропагандисты – именно они основа этой власти, а никакая не Росгвардия или Памфилова с её фальсификациями на выборах. Телеведущие, участники телешоу и продюсеры с аккуратненькими причесочками – именно они худшие люди страны и сделали больше всего для превращения России в отсталую страну третьего мира”, – пишет основатель ФБК.

Сам Соловьев заявил изданию “Инсайдер”: “Я не видел этого текста, но не очень понимаю, в чем претензии ко мне, в том, что я этого не скрываю? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком… Я что, чиновник, госслужащий? Нет. Я просто богат”.

В мае 2014 года Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями большой группы сотрудников российских СМИ “за объективность при освещении событий в Крыму”. Соловьев получил тогда орден Александра Невского.

В сентябре 2014 года Соловьев стал фигурантом первого списка из 35 российских работников СМИ, которым Служба безопасности Украины запретила въезд в страну.