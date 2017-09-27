Среда, 27 сентября 2017

Мессенджер Telegram может быть заблокирован в России, если компания не будет исполнять законодательство. Об этом заявил

министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, сообщает Интерфакс.

“В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку”, – сказал Никифоров.

В четверг основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания продолжит следовать своей политике, защищая анонимность пользователей и свободу обмена информацией. “Telegram будет стоять на защите свободы и анонимности. Какие-либо ограничения, принятые странами, ничего не изменят, – написал Дуров. – Я надеюсь, что однажды Иран и Россия достигнут той точки, когда мы и другие IT-компании сможем основать там свои офисы. До этого момента мы продолжим предоставлять нашим пользователям возможность анонимно обмениваться сообщениями и будем работать на территории тех стран, которые уважают свободу”.

Накануне Дуров опубликовал документы, полученные от ФСБ. В одном из них, датированном 31 августа, спецслужба предложила Дурову направить в Россию представителя для участия в составлении протокола об административном нарушении по части 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений). Второй документ от 14 сентября – копия составленного протокола.

Дуров прокомментировал появившиеся в среду сообщения о возбуждении против него в Иране уголовного дела. “В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного “закона Яровой” ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. – отметил Дуров. – Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, прежде всего, из-за родителей. Но переживем – глобус большой”.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями, что предусматривает “закон Яровой”. В конце июня под угрозой блокировки оказался и Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять “закон Яровой”.