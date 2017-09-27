Среда, 27 сентября 2017

Я, Александр Андреевич [Проханов], вас люблю и не хочу вам врать. Я к Сталину отношусь достаточно негативно… Я считаю Сталина могильщиком идеалов и принципов русской революции… Моя главная претензия к Сталину… в том, что он создал из партии бюрократический институт, подвластный себе, который подмял и уничтожил Советы как органы политической организации и воли народа… Сталин расстрелял русскую революцию, и это ему простить я не могу, Александр Андреевич.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека, 4 мая 2017 года

Я недавно сказал Александру Андреевичу, что я благодаря нашим с ним дискуссиям глубоко пересмотрел свой взгляд на Сталина и на сталинскую эпоху. Я не понимал и не чувствовал это, но теперь, перешагнув через рубеж 50 лет, я понимаю, что он был тем вождем, который искал внутренние ресурсы развития, не копировал западные схемы. Я остаток своей жизни безусловно посвящу борьбе за освобождение от всех форм западной идеологической и прочей оккупации моей страны и моего народа.

Он же, 28 сентября 2017 года

Он опять посмотрел на портрет Старшего Брата. Колосс, вставший над земным шаром!.. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в черных усах. О жестокая, ненужная размолвка! О упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди!

Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Но все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Старшего Брата.

Джордж Оруэлл. “1984″