Среда, 27 сентября 2017

На референдуме о независимости, прошедшем в понедельник в Иракском Курдистане и смежных с ним районах Северного Ирака, на которые претендует автономия, за образование отдельного курдского государства высказались почти 93 процента проголосовавших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательные данные избиркома, объявленные в среду.

Против независимости выступили лишь 7,3 процента участников референдума. Явка составила 72 процента – таким образом, в голосовании приняли участие свыше 3,3 миллиона человек.

Центральное правительство Ирака в Багдаде потребовало от администрации Курдистана аннулировать итоги голосования. Автономия требование отвергла.

Иностранные государства Багдад призвал закрыть свои дипломатические представительства в Эрбиле, столице Курдистана. Кроме того, Управление гражданской авиации Ирака потребовало от зарубежных авиакомпаний с 18 часов среды по местному времени (соответствует московскому) прекратить рейсы в оба международных аэропорта Курдистана – в Эрбиле и Сулеймании.

Ранее Багдад добивался от Эрбиля передачи контроля над этими аэропортами. Автономия ответила отказом, предложив в то же время разместить там наблюдателей от центральных властей.

Между тем делегация иракских военных выехала с визитом в Иран. Как предполагается, две страны будут обсуждать меры силового воздействия на Эрбиль. Ранее Турция с Ираном начали совместные учения неподалеку от границы Иракского Курдистана. Другие учения Анкара проводит с Багдадом.

Совет представителей (парламент) Ирака потребовал от премьер-министра Хайдера аль-Абади направить войска в занятую курдами мухафазу Киркук и взять под контроль находящиеся там нефтяные месторождения. Курдские депутаты центрального парламента это заседание бойкотировали.

Центральные власти не признают Киркук частью Курдистана, тогда как автономия претендует на этот регион. Контроль над мухафазой курды получили в 2014 году, после того как иракская армия отступила оттуда под натиском “Исламского государства”. Именно благодаря курдским войскам исламисты не сумели взять богатые нефтяные поля Киркука под свой контроль.

Как отмечается, в мухафазе проживает значительное число туркоманов и арабов, которые выступают против отделения региона от Ирака.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг будет обсуждать курдскую проблему на встрече с Владимиром Путиным в Анкаре. “Роснефть” в последнее время делает все больше инвестиций в Иракский Курдистан.

На голосование 25 сентября был вынесен следующий вопрос: “Хотите ли Вы, чтобы регион Курдистан и курдские области за пределами этого региона стали независимым государством?”. Вопрос был напечатан на четырех языках: курдском, турецком, арабском и ассирийском.

Сообщалось, что, если большинство выскажется за независимость, региональная администрация во главе с президентом Масудом Барзани намерена начать с правительством в Багдаде переговоры об отделении от Ирака. Премьер-министр автономии Нечирван Барзани (племянник президента) заверял: “Референдум не предполагает, что независимость провозгласят прямо завтра, так же как не предполагает и перекройки границ. Если большинство выступит за независимость, мы будем мирно решать вопросы с Багдадом”.

Однако Багдад референдум не санкционировал. Центральное правительство призвало иностранные государства прекратить прямые закупки нефти у Курдистана, а от самого Эрбиля потребовало передать Багдаду контроль над границами с Сирией, Турцией и Ираном.

Власти Турции и Ирана, опасаясь всплеска сепаратизма у курдов, живущих в их собственных странах, также резко выступили против референдума. Президент Эрдоган пригрозил перекрыть трубопровод, по которому из автономии экспортируется нефть. Между тем Иран уже несколько дней назад прервал прямое авиасообщение с Иракским Курдистаном.

Режим сирийского диктатора Башара Асада также отказался признать голосование.

Госдепартамент США осудил проведение референдума в местностях, которые Багдад не признает частями курдской автономии. Устраивать голосование в этих районах, заметили в Вашингтоне, – жест “особенно провокационный и дестабилизирующий”.

Курды, общая численность которых составляет около 30 миллионов человек, – крупнейший в мире этнос, не имеющий собственного государства. После Первой мировой войны, когда пала Османская империя, земли Курдистана оказались разделены между четырьмя странами: Турцией, Сирией, Ираком и Ираном. Во всех этих государствах курды подвергались тем или иным притеснениям. В частности, иракский диктатор Саддам Хусейн в 1980-х годах вел планомерный геноцид этого народа.

В 1991 году, после операции “Буря в пустыне”, автономия Иракского Курдистана, фактически уничтоженная Саддамом, была восстановлена, а в 2006-м, после принятия новой Конституции Ирака, – значительно расширена. Фактически регион не подчиняется багдадским властям.

По сравнению с Ираком автономия имеет более мощную экономику, более высокий уровень жизни и известную социальную стабильность. В отличие от полностью светского Сирийского Курдистана (Рожавы), руководимого левым правительством, Иракский Курдистан более традиционный. Тем не менее жестких исламистских законов нет и в нем.

Пешмерга – армия региона – мощная сила, сыгравшая важную роль в разгроме ИГ. Если у багдадского правительства исламисты на пике своей мощи завоевали около 30 процентов территории, то курды успешно противостояли халифату с самого начала его экспансии.