Четверг, 28 сентября 2017

Стихи Агнии Барто для малышей всем давно известны с раннего детства. Они вошли в жизнь каждого человека и где-то далеко в подсознании укрепились. Ее рифмы перешли в пословицы. Читать стихи писательницы легко и просто. Они созданы в легкой форме, которую малыши свободно воспринимают.

Стихи писательницы увлекательны и добры. В них просматривается детский юмор, который придет по нраву каждому малышу. В рифмах замечательной поэтессы одно добро. В любом сюжете просматривается искренняя жизнь малышей, где нет обид и наказаний. Стихи ее очень любят совсем маленькие дети. Малыши проникновенно слушают родителей, читающих книги Агния Барто, вникая в несложный смысл детского стихотворения, и уже воспринимают героя как себя.

Множество поколений выросли на стихах Барто. Но ее творчество остается таким же нужным и интересным. Агнию Барто называют народной поэтессой. Стихи детской писательницы и теперь остаются невероятно интересными как взрослым, так и малышам.

Наверняка не все знают, что настоящее имя Агнии Барто – Гетель Лейбовна Волова. А Барто – фамилия Павла, первого мужа поэтессы.

За годы бурной деятельности Барто создано множество детских книг. Она также служила депутатом Моссовета, членом редакции коллегий издательств. Выступала на различных съездах по вопросам, касающимся воспитания детей.

В последние несколько лет Барто поддерживала людей, потерявших своих близких в годы войны. Люди слушали эту великую женщину по радио, в определенный день и час. Именно в это время писательница повествовала о тех, кто нашелся, и молила отозваться других, кто мог помочь найти затерявшихся родных. Свыше 80 тысяч писем с разных концов страны получены поэтессой лично и на радио.

Половину своей жизни Барто посвятила детским произведениям. Это означает, что она всегда отдавала все свои силы, ум, нежность и сердечное тепло на защиту малышей от невзгод, детских обид и неустройства быта.

Она отстаивала права ребенка, знала психологию малышей. Барто с удовольствием контактировала с детьми разных возрастов, как дошкольного, так и взрослыми юношами. Она жила их мыслями, радостями и мечтами, понимала молодых людей как никто другой.

Советское правительство оценило труд поэтессы. Она была награждена орденами и медалями.

Стихи этой великой женщины переведены на 72 языка. Их печатали в других странах. Дети очень любят эти произведения, где каждая строчка наполнена добром и мудростью. В нашей стране труды Агнии Барто бесценны.

Стихи ее также печатаются в Англии, Франции, Болгарии, Югославии и Германии.

Ее известные произведения: «Наша Таня громко плачет», «Бычок», «Девочка чумазая» и многие другие.