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В Иране завели уголовное дело против основателя Telegram Дурова

Вторник, 26 сентября 2017

Власти Ирана завели уголовное дело против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Прокурор утверждает, что мессенджером пользуются боевики террористической группировки “Исламское государство”. Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркотиками, а также для распространения детской порнографии.

Дуров отрицает эти обвинения иранских властей. “Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране. Я думаю, что реальные причины другие”, – написал он в твиттере.

“Телеграмом” в Иране пользуется более 40 миллионов человек, и за все годы работы мы не заблокировали ни один политический канал и не выдали властям ни байта личных данных” – уточнил позже Дуров.

“В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного “закона Яровой” ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам. – отметил Дуров. -
Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, прежде всего, из-за родителей. Но переживем – глобус большой”.

Дуров опубликовал документы, полученные от ФСБ. В одном из них, датированном 31 августа, ФСБ предложила Дурову направить в Россию представителя для участия в составлении протокола о нарушении.об административном нарушении по части 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений). Второй документ от 14 сентября – копия составленного протокола.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями, что предусматривает “закон Яровой”. В конце июня под угрозой блокировки оказался и Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять “закон Яровой”.

18 сентября бывший сотрудник “ВКонтакте” Антон Розенберг заявил, что связанное с Telegram ООО “Телеграф” продолжает работать в Петербурге в доме Зингера. Дуров это отрицает. “Последний раз команда Telegram собиралась в Зингере в 2014 году. Разработчики/дизайнеры/сисадмины Telegram не работают в российских организациях”, – сказал основатель мессенджера. Дуров признал, что “Телеграф” раньше выполнял работы для Telegram на аутсорсинге, но уже “продолжительное время” никакой связи между компаниями нет.