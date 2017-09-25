Понедельник, 25 сентября 2017

Палестинец застрелил троих израильтян и ранил еще одного у ворот еврейского поселения Хар Адар под Иерусалимом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на израильскую полицию.

Нападение произошло около семи утра, когда охрана поселения открыла ворота, чтобы впустить внутрь палестинцев, направлявшихся на работу. Злоумышленник прятал пистолет под футболкой. Он убил одного полицейского и двоих гражданских охранников, после чего был убит ответным огнем. Еще один человек ранен, его госпитализировали.

Как сообщается, нападавший – 37-летний житель находящейся неподалеку палестинской деревни Бейт-Сурик, женатый отец четверых детей, обладавший разрешением на работу в израильских поселениях.

Преступник использовал пистолет, украденный в Израиле в 2003 году, передает Newsru.co.il. Также, по некоторым сведениям, он мог пользоваться холодным оружием, однако в полиции эту информацию не подтверждают.

В июле в Израиле произошло два теракта из-за обострения обстановки после усиления мер безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме. 14 июля в Иерусалиме на Храмовой горе трое террористов открыли огонь по полицейским, после чего попытались скрыться в одной из мечетей, но были застрелены.

22-го числа в еврейском поселении Халамиш на Западном берегу реки Иордан 19-летний житель палестинской деревни Кубар, пригорода Рамаллы, смертельно ранил ножом двоих мужчин и женщину, еще одна женщина была госпитализирована. Проживавший в соседнем доме поселенец ранил нападавшего, его удалось задержать.