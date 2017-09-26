Вторник, 26 сентября 2017

На заседании комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту члены верхней палаты обсудили вопрос “совершенствования” качества “питания и буфетного обслуживания” сенаторов. Первый зампред комитета Светлана Горячева пожаловалась на “низкое качество пищи”, которую готовят в СФ. “Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?” – спросила Светлана Горячева. По ее словам, с этим вопросом к ней подходили многие сенаторы. Нужно “от аппарата комитета кого-то выделить, чтобы ходил, смотрел, что там подается”, считает госпожа Горячева. “Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить… а тут это стоит сверхдорого”, – добавила она. “Абсолютно правильная постановка [вопроса]“, – согласился зампред комитета Владимир Полетаев. Но решить этот вопрос, по его словам, оказалось непросто: только в этом году в комбинате питания сменились пять руководителей. “Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает”, – сказал сенатор. Вопрос, по его словам, нужно “поставить жестко”, уже намечен “ряд административных мероприятий”.

“Коммерсант”

Суд идет революционный,

Правый суд.

Конвоиры гада женщину

Ведут.

“Ты гражданка Ларионова?

Садись!

Ты решила, что конина

Хуже крыс.

Ты крысятину варила нам

С борщом!

Ты хлеба нам подавала

Со стеклом!

Пули-выстрела не стоит

Твой обед.

Сорок бочек арестантов…

Десять лет!”..

Суд идет революционный,

Правый суд.

В смертный бой мои товарищи

Идут.

Михаил Голодный (1903-1949), советский поэт. “Судья ревтрибунала”