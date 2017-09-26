Вторник, 26 сентября 2017

Военная прокуратура Украины квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами в Винницкой области как диверсию. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает УНИАН.

“Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса – это диверсия. Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия”, – отметила Глитянская.

Президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет в связи с происшествием. “Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы”, – написал глава государства. Порошенко получил доклад начальника Генштаба и главы СБУ, после чего поручил им вылететь в Винницкую область.

Во вторник вечером около 22:00 на артскладах под Калиновкой Винницкой области начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов. Происшествие случилось на 48-й арсенале Минобороны, на котором хранятся танковые снаряды. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более тысячи человек и 149 единиц техники.

Из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуированы около 30 тысяч человек. В радиусе 50 км над зоной взрывов закрыто воздушное пространство. В связи с чрезвычайной ситуацией изменены маршруты 47 пассажирских поездов. Въезды в Винницкую область по трассе М-21 Винница-Житомир-Могилев были перекрыты.

Сообщается, что пострадали по меньшей мере два человека.

К утру интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара, сообщили в Генштабе ВСУ. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них. Затем начнется проверка территории эвакуированных населенных пунктов на наличие взрывоопасных предметов.

По данным советника президента Украины Юрия Бирюкова, причиной пожара и взрывов мог стать беспилотный летательный аппарат. “Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да – похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался”, – написал Бирюков.

При этом советник президента сообщил, что пострадали только открытые площадки хранения, при этом подземные хранилища, бетонные ангары и кирпичные склады не повреждены.

23 марта на складе танковых и артиллерийских снарядов близ города Балаклея Харьковской области произошел взрыв, после которого начался пожар, вызвавший детонацию 125- и 152-миллиметровых снарядов на нескольких площадках склада. Глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что жертв в результате инцидента нет.

Были эвакуированы 19 тысяч человек – жители Балаклеи, а также соседних сел Вербовка и Яковенково. Территория в радиусе 7 километров от места детонации объявлена зоной опасности; на дорогах установлены блокпосты.

Происшествие расценили как диверсию. Полторак заявил, что серьезного ущерба обороноспособности Украины диверсия не нанесла, поскольку после начала АТО бóльшая часть боеприпасов, хранившихся на этом арсенале, была перемещена на другие объекты, а также непосредственно в зону боев.