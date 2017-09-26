Вторник, 26 сентября 2017

С учетом высоких темпов роста рождаемости в Чечне размер дотаций на выравнивание бюджета республики должен быть увеличен. Об этом написал в своем инстаграмме глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком.

“Мы также детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счет высокой рождаемости. Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу – здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета. Дмитрий Николаевич заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь”, – отметил Кадыров.

В апреле 2016 года Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи в решении нескольких важных для региона вопросов. В частности, речь шла о передаче республике от Росимущества 100 процентов акций “Чеченнефтехимпрома”, переселении 25 тысяч человек из оползневых зон и восстановлении аэропорта Грозного.

В декабре прошлого года Кадыров раскритиковал предложения Минфина урезать бюджет республики на 2017 год. “Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета”, – написал глава Чечни. По словам Кадырова, раньше власти республики соглашались на урезание бюджета, несмотря на то, что в других регионах, по его мнению, “бюджеты были полностью одобрены с учетом предложений властей субъектов”. Однако если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, а властям не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства, считает Кадыров.

По мнению Кадырова, следует возобновить федеральную целевую программу “Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики”, поскольку “она полностью прошла процедуры защиты” и оказалась эффективной. “За последние годы в Чечне построены десятки и сотни социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Они оснащены современным оборудованием, которое требует дорогостоящего обслуживания. На это нужны средства”, – написал Кадыров.