Понедельник, 25 сентября 2017

В центре Москвы в понедельник вечером Mercedes с номерами серии “АМР” насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Это правительственная серия номеров, закрепленная за ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Наезд произошел на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара около 22:00 мск.

По сведениям Telegram-канала Mash, погибший полицейский – 32-летний старший лейтенант Сергей Грачев. Его жизнь пытались спасти врачи проезжавшей мимо машины скорой помощи.

Как утверждается, после аварии на помощь водителю Mercedes приехала “группа поддержки в крутых погонах”. Знакомые водителя показали правоохранителям “некие корочки”, после чего виновника ДТП отпустили без оформления документов.

Канал также распространил видеозапись с места аварии. На записи видно, что машина виновника ДТП имеет госномер А896МР. Этот номер закреплен за воинской частью 44710 – спецгаражом ФСБ на Сущевском валу.

Водителя иномарки с места аварии увез автомобиль с госномером А848МР97, также приписанным к спецгаражу ФСБ, передает РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД.

По словам собеседника ТАСС, прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД скрутили с автомобиля виновника ДТП передние и задние номера.

Кто именно был за рулем машины, не уточняется. Кому в настоящее время принадлежит машина, также неизвестно, пояснил источник.

По факту наезда московская полиция проводит проверку, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.