Воскресенье, 24 сентября 2017

Благодетельность американских сдержек и противовесов в их нынешнем виде вообще подвергается сильному сомнению, причем не российскими пропагандистами, а совершенно лояльными американскими политическими мыслителями… Это не значит, конечно, что обратной связи в госуправлении вообще не нужно. Нужно и весьма, но придется искать решение проблемы, не слишком оглядываясь на передовые страны, практический опыт которых в последнее время скорее удручающий. И порицаемый многими тезис об особом пути России есть проявление не глупой спеси, а суровой необходимости. Неособый путь вел и ведет куда-то не туда.

Максим Соколов, публицист

8. Российского государства владения простираются на 32 степени широты и на 165 степеней долготы по земному шару.

9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовати сходно со пространством столь великого государства.

10. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит…

11. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно.

Екатерина II. “Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения”

Темный воздух сотряс сиплый голос:

Я на Дуньке верхом –

Ножками качаю.

При колхозе можно жить,

Сталина не хаю!

Промесили грязь плотной кучей, пахнущей избяным теплом и сивухой. Новый голос, молодой, певуче въедливый, выдал на отдалении:

Заграницу обгоняем,

Хлещем, выпучив глаза:

Пропадай моя телега,

Все чот-тыре колеса!

Владимир Тендряков (1923-1984), русский советский писатель. “Кончина”