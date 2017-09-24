Воскресенье, 24 сентября 2017

Мосгорсуд продлил украинскому журналисту Роману Сущенко, арестованному в России по “шпионскому” делу, срок содержания в СИЗО до 30 ноября, то есть до 1 года 2 месяцев с момента задержания. Об этом сообщил в своем твиттере адвокат политзека Марк Фейгин. Имя судьи, который продлил Сущенко арест, адвокат не уточнил.

Ходатайство следователя ФСБ рассматривалось в Мосгорсуде, а не в Лефортовском райсуде Москвы, как раньше, потому что теперь речь шла о продлении Сущенко ареста на срок более года.

Как передает УНИАН, слушания прошли в закрытом режиме – публику и прессу допустили лишь на оглашение постановления. В Лефортовском райсуде заседания также закрывали: подавая соответствующие ходатайства, следователь ссылался на то, что дело имеет гриф “совершенно секретно”.

Фейгин рассказал УНИАН, что самочувствие Сущенко хорошее. “Впервые у меня подзащитный с крепким здоровьем и нервами”, – заметил адвокат.

Следствие по делу журналиста подходит к концу, добавил Фейгин. Он не исключил, что суд над политзеком начаться уже в нынешнем году.

Сущенко 48 лет, он парижский корреспондент агентства “Укринформ”. 30 сентября 2016 года журналист прибыл в Москву по частному делу и сразу же был задержан. ФСБ вменяет ему статью 276 УК (шпионаж), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии.

О задержании Сущенко российская сторона не сообщила ни его жене, ни в украинские официальные структуры, что грубо нарушает международные нормы. Журналиста случайно обнаружили в СИЗО “Лефортово” уже после ареста члены московской ОНК.

Когда появилась информация правозащитников, в спецслужбе заявили, будто Сущенко является полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, а задержали его “при проведении шпионской акции”. Согласно фабуле дела, журналист собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Росгвардии. Иных деталей дела силовики не сообщили.

В украинском ГУР информацию ФСБ назвали “очередным фэйком”.

Вину журналист не признает.

21 августа, почти через 11 месяцев после задержания Сущенко, к нему впервые допустили на свидание жену и дочь.