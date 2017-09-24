Воскресенье, 24 сентября 2017

Алексей Балабанов и Сергей Бодров, создав такого героя, как Данила Багров, дали людям то, в чем они очень сильно нуждались, – ощущение собственного достоинства. Россия нуждалась в нем и 100, и 200 лет назад, нуждается и сейчас. Может быть, это самый главный витамин, который нам необходим. Именно Данила Багров в исполнении Сергея демонстрировал чувство собственного достоинства в каждом жесте, слове, поступке… Деньги на памятник собираем всем миром, это очень важно, чтобы никто не подумал, будто кто-то сверху решил установить и тем более профинансировать памятник… Это ведь действительно народная история и действительно народный герой.

Сергей Сельянов, кинопродюсер

Стенька Разин, конечно, фигура в русской жизни весьма знаменательная… Кто из русских людей, обладающих минимумом голоса и слуха, не распевал поэтической песни “Из-за острова на стрежень”, песни, в которой грозный атаман с такой удалью швыряет в реку свою красавицу-княжну. Содержание этой песни у нас в последние два года не раз – и почти буквально – претворялось в действительность. Но в жизни эта удаль у русской интеллигенции восторга не вызывала. Иностранцы, с незапамятных времен говорящие об анархической и антисоциальной природе граждан России, могли бы в подобном эпосе найти кое-какие аргументы в пользу своего (вообще говоря, довольно поверхностного) утверждения: ибо французы не распевают удалых песен о зверствах Картуша, а в англосаксонском робингудовском эпосе герой не топит любимых девушек в реке.

Марк Алданов. “Третий Рим и Третий Интернационал”