Рейтинг СМИ

Посетите рейтинг сайтов СМИ. В рейтинге учавствуют лучшие СМИ ресурсы.

Перейти на Рейтинг
Home » Общество

Удальцов арестован на пять суток за организацию “Антикапитализма”

Воскресенье, 24 сентября 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала координатора Левого фронта Сергея Удальцова на пять суток за организацию марша “Антикапитализм-2017″. Об этом сообщил в своем твиттере пресс-секретарь “Другой России” Александр Аверин.

Как уточняет ОВД-Инфо, Орехова объявила политика виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Она отклонила все ходатайства защиты, а также лишила Удальцова последнего слова.

В знак протеста арестованный объявил голодовку.

Марш “Антикапитализм-2017″ Левый фронт и “Другая Россия” предполагали провести в субботу на Страстном бульваре. Мэрия отказалась согласовать акцию. Всего был задержан 41 человек; помимо Удальцова в полицию попал также председатель исполкома ДР Эдуард Лимонов.

В ОП “Тверской” до суда оставили Удальцова и пятерых другороссов: Дмитрия Колесникова, Сергея Череповского, Анну Щуку, Дарью Исаеву и Михаила Акселя. По информации на ВК-странице ДР, в понедельник Череповский был оштрафован на 1000 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Остальных четверых другороссов освободили в связи с истечением предельного 48-часового срока задержания без санкции суда. Рассмотрение протоколов в их отношении перенесено. Всем четверым, в отличие от Череповского, вменяется часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге), предусматривающая до 30 суток ареста.