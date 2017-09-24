Воскресенье, 24 сентября 2017

Чеченский государственный телеканал “Грозный-ТВ” опубликовал видеоролик с участием пропавшего в регионе певца Зелимхана Бакаева, в котором тот заявляет, что находится в Германии.

На видео Бакаев находится в комнате с наглухо зашторенными окнами. Он сидит за столом, на котором стоят банки из-под энергетических напитков, и курит кальян. Певец говорит, что якобы приехал в Германию в середине августа. Бакаев обращается к некоему другу из Голландии по имени Ислам и приглашает приехать к нему. “Ни в Грозном, ни в Москве абсолютно делать нечего, потому что это придурки еще те”, – заявляет артист.

Журналисты “Медиазоны” обратили внимание на банку из-под энергетика Drive Me. В пресс-службе российского подразделения компании Pepsico изданию подтвердили, что этот напиток в Германии не продается.

Запись, на которую ссылается телеканал, была размещена накануне на YouTube-канале “Артем Лебедев” под заголовком “Пропавший Зелимхан Бакаев тусит в Германии”.

На этом же канале размещена вторая запись с участием певца, на которой он в той же комнате танцует под музыку.

Как сообщают “Кавказ. Реалии”, близкие Бакаева сомневаются в том, что он действительно в Германии. По словам друга артиста, у Бахаева “не было никаких планов никуда уехать” и, кроме того, у него не было шенгенской визы. Сотрудник одной из правозащитных организаций Чечни предположил, что видел было “записано давно”.

Лично знакомый с певцом московский журналист заявил “Кавказскому узлу”, что ролик мог быть срежиссирован. По словам соседки Бакаева, на видео он “странно себя ведет” и “совершенно на себя не похож”.

Однако мать артиста Малика Бахаева сказала, что не сомневается в подлинности видео. По ее словам, у сына “имелся загранпаспорт, но ранее он никуда не выезжал”. Она также заметила, что у Бакаева был друг по имени Руслан или Ислам.

25-летний Бакаев был похищен в Грозном 8 августа. Он постоянно жил в Москве, а в Чечню приехал на свадьбу сестры. Как сообщалось, кадыровцы в камуфляже, предположительно из СОБРа “Терек”, схватили Бакаева на выходе из мужского салона красоты и отвезли в секретную тюрьму. По другим данным, к похищению был причастен депутат Госдумы от “Единой России” Адам Делимханов.

В СМИ информация об исчезновении артиста попала лишь 16-го числа. Родственники отказывались от общения с журналистами.

17 августа министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал “глупостями” сообщения о пропаже Бакаева и пообещал, что тот объявится “через некоторое время”.

На другой день стало известно, что мать Бакаева подала в полицию заявление об исчезновении сына, а 22-го – что она обратилась за помощью в СПЧ при главе Чечни Рамзане Кадырове.

Насколько известно, о возможной гомосексуальности Бакаева в прессе не сообщалось. Между тем в ВК-сообществе “О чем молчат горы” еще в начале 2014 года обсуждалось, “в теме” ли певец.

При этом известно по крайней мере одно совместное фото Бакаева с Кадыровым.

27 августа “Кавказ. Реалии” сообщили, что в Чечне кадыровцы составили список из 20-30 артистов, подозреваемых в гомосексуальности. Как утверждалось, некоторые из фигурантов перечня из опасений за свою жизнь к тому времени уже покинули республику.