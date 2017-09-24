Воскресенье, 24 сентября 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова арестовала координатора Левого фронта Сергея Удальцова на пять суток за организацию марша “Антикапитализм-2017″. Об этом сообщил в своем твиттере пресс-секретарь “Другой России” Александр Аверин.

Как уточняет ОВД-Инфо, Орехова объявила политика виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи уведомления). Она отклонила все ходатайства защиты, а также лишила Удальцова последнего слова.

В знак протеста арестованный объявил голодовку.

Марш “Антикапитализм-2017″ Левый фронт и “Другая Россия” предполагали провести в субботу на Страстном бульваре. Мэрия отказалась согласовать акцию. Всего был задержан 41 человек; помимо Удальцова в полицию попал также председатель исполкома ДР Эдуард Лимонов.

В ОП “Тверской” до суда оставили Удальцова и пятерых другороссов: Дмитрия Колесникова, Сергея Череповского, Анну Щуку, Дарью Исаеву и Михаила Акселя. По информации на ВК-странице ДР, в понедельник Череповский был оштрафован на 1000 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Остальных четверых другороссов освободили в связи с истечением предельного 48-часового срока задержания без санкции суда. Рассмотрение протоколов в их отношении перенесено. Всем четверым, в отличие от Череповского, вменяется часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение на митинге), предусматривающая до 30 суток ареста.