Воскресенье, 24 сентября 2017

В Иракском Курдистане и смежных с ним районах Северного Ирака, на которые также претендует автономия, прошел референдум о независимости. Такую информацию передает Reuters.

Участки для голосования открылись в 8 утра по местному времени (соответствует московскому) и должны были закрыться в 18 часов. Однако в некоторых местностях голосование продолжалось и позже.

К участию в референдуме были допущены все жители автономии и смежных областей от 18 лет вне зависимости от этнической принадлежности. Общее количество зарегистрированных участников составило примерно 5,2 миллиона человек. В это число входят и те, кто находится за границей; для них голосование было начато еще два дня назад.

По состоянию на 17 часов явка на участки составила 76 процентов.

На голосование вынесли следующий вопрос: “Хотите ли Вы, чтобы регион Курдистан и курдские области за пределами этого региона стали независимым государством?”. Вопрос был напечатан на четырех языках: курдском, турецком, арабском и ассирийском.

Окончательные результаты голосования ожидаются через три дня.

В случае благоприятного для сепаратистов исхода референдума региональная администрация во главе с президентом Масудом Барзани намерена начать с правительством в Багдаде переговоры об отделении от Ирака. Премьер-министр автономии Нечирван Барзани (племянник президента) заверил: “Референдум не предполагает, что независимость провозгласят прямо завтра, так же как не предполагает и перекройки границ. Если большинство выступит за независимость, мы будем мирно решать вопросы с Багдадом”.

При этом правительством Ирака референдум санкционирован не был. Багдад призвал иностранные государства прекратить прямые закупки нефти у Курдистана, а от администрации автономии потребовал передать центральным властям контроль над международными аэропортами и границами с Сирией, Турцией и Ираном.

Получив непроверенные сведения о том, что арабское население одного из городов на востоке автономии заставляют голосовать за независимость, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал спецслужбам “защитить граждан от угроз и принуждения”. В Курдистане обвинения в давлении на участников голосования отвергли.

Власти Турции и Ирана, опасающиеся всплеска сепаратизма у курдов, живущих в их собственных странах, также резко выступили против референдума. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил перекрыть трубопровод, по которому из автономии экспортируется нефть. “У нас есть кран, – заметил Эрдоган. – Стоит нам закрыть этот кран – и всё”.

Вопреки заверениям Иракского Курдистана о том, что проводимый референдум ничем не грозит Турции, Анкара заявляет, что администрация автономии грозит миру и стабильности как в Ираке, так и во всем регионе.

В свою очередь, Иран прервал прямое авиасообщение с Иракским Курдистаном. Генерал-майор Яхъя Рахим Савафи, главный военный советник верховного лидера Ирана великого аятоллы Али Хаменеи, заявил, что в Тегеране проведение референдума рассматривают как “предательство”, причем совершаемое в отношении иракских курдов.

Режим сирийского диктатора Башара Асада также отказался признать голосование.

В свою очередь, Госдепартамент США осудил проведение референдума в местностях, которые Багдад не признает частями курдской автономии. Устраивать голосование в этих районах, заметили в Вашингтоне, – жест “особенно провокационный и дестабилизирующий”. Спорные районы, в частности богатая нефтью мухафаза Киркук, были заняты курдами во время их недавнего наступления на “Исламское государство”.

Курды, общая численность которых составляет около 30 миллионов человек, – крупнейший в мире этнос, не имеющий собственного государства. После Первой мировой войны, когда пала Османская империя, земли Курдистана оказались разделены между четырьмя странами: Турцией, Сирией, Ираком и Ираном. Во всех этих государствах курды подвергались тем или иным притеснениям. В частности, иракский диктатор Саддам Хусейн в 1980-х годах вел планомерный геноцид этого народа.

В 1991 году, после операции “Буря в пустыне”, автономия Иракского Курдистана, фактически уничтоженная Саддамом, была восстановлена, а в 2006-м, после принятия новой Конституции Ирака, – значительно расширена. Фактически регион со столицей в городе Эрбиль не подчиняется багдадским властям.

По сравнению с Ираком автономия имеет более мощную экономику, более высокий уровень жизни и известную социальную стабильность. В отличие от полностью светского Сирийского Курдистана (Рожавы), руководимого левым правительством, Иракский Курдистан более традиционный. Тем не менее жестких исламистских законов нет и в нем.

Пешмерга – армия региона – мощная сила, сыгравшая важную роль в разгроме “Исламского государства” в Ираке. С самого начала экспансии халифата курды успешно противостояли ему, не допустив ИГ на свои земли. Между тем у багдадского правительства исламисты на пике своей мощи завоевали около 30 процентов территории.