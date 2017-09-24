Воскресенье, 24 сентября 2017

Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как утверждается, в отставку чиновник подал по собственному желанию.

И.о. губернатора Путин назначил члена Совфеда, бывшего мэра Самары Дмитрия Азарова.

Между тем Меркушкин занял пост спецпредставителя Путина по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Как отмечает РБК, “о такой должности раньше ничего не было известно”.

О планах Кремля отправить Меркушкина в отставку это издание сообщило еще на прошлой неделе. Как утверждалось, такая мера запланирована в рамках осенних перестановок в губернаторском корпусе. Всего, заявляли источники РБК, близкие к Кремлю, может быть заменено до десятка глав регионов.

Сообщалось также, что Меркушкина хотели снять с поста еще весной, однако тогда на его место не нашлось компромиссной фигуры.

Предстоящую отставку самарского губернатора объясняли его конфликтом с гендиректором “Ростеха” Сергеем Чемезовым. “Ростех” имеет долю в фирме Alliance Rostec Auto B.V. – держателе контрольного пакета акций “АвтоВАЗа”, одного из крупнейших предприятий региона. Как утверждалось, одной из причин конфликта стало то, что Меркушкин “выкинул из избирательных списков “Единой России” чемезовских людей и напихал своих”.

Еще один источник РБК, близкий к региональной администрации, сообщал, что отставку губернатора ускорила ситуация со стадионом “Самара-арена”, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Меркушкин запросил дополнительное финансирование на постройку объекта, пояснил собеседник издания.

Меркушкину 66 лет. С 1995 года он был главой Мордовии. В мае 2012-го, сразу после начала нынешнего президентского срока Путина, отправлен в отставку на втором году пятой каденции и через два дня утвержден на посту самарского губернатора. В сентябре 2014 года остался на этом посту уже по итогам выборов.

Азарову 47 лет. Он был топ-менеджером ряда производственных предприятий региона, затем работал в городской и областной администрациях. В 2010-2014 годах мэр Самары, с 2014-го – член Совфеда от Самарской губернской думы.

По информации РБК, Азаров – компромиссная фигура, которая устраивает различные кремлевские группировки. В понедельник чиновник встретился как с Путиным, так и с его полпредом в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.